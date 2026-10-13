Con un GP en Ruanda, la F1 volverá a África casi cuatro décadas después

La Fórmula 1 sigue con su objetivo de expansión y organizará a partir de "comienzos de la década de 2030" un Gran Premio en Ruanda, casi cuarenta años después de la última carrera en el continente africano.

El presidente ruandés, Paul Kagame, se felicitó por lo que calificó de "hito para todo el continente" y que servirá para que cambie "la forma en que se percibe África en el mundo del deporte", durante el discurso pronunciado con motivo del anuncio del acuerdo, que tendrá una vigencia mínima de 10 años.

La última vez que se disputó un Gran Premio de F1 en África fue en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, en 1993.

Con la llegada de la F1 a Ruanda se crea, según Kagame, "un modelo económico sostenible en el que se generan diferentes fuentes de ingresos en los ámbitos de la hostelería, el turismo y el entretenimiento".

- 1 de cada 8 aficionados en África -

La F1 confirma con este anuncio su compromiso "de ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo".

El patrón de la F1, Stefano Domenicali, aseguró que uno de cada ocho aficionados a este deporte son africanos (de una audiencia global de 800 millones de personas) y que con la celebración de un GP en Ruanda este deporte "competirá en todos los continentes habitados".

También dará a la nueva generación la oportunidad de "soñar en grande, de verse a sí mismos como ingenieros, técnicos, emprendedores, innovadores y pilotos, de creer que la cima del automovilismo les pertenece tanto a ellos como a cualquier otro. Ese es el verdadero poder del deporte", dijo el italiano, presente también en la capital ruandesa.

En el comunicado difundido por la empresa norteamericana que organiza el Campeonato del Mundo de la categoría reina del automovilismo, se precisa que la primera carrera en Ruanda se disputará "a comienzos de la próxima década".

Para ello se construirá un nuevo circuito en Bugesera, a unos 40 km al sur de Kigali, junto al nuevo aeropuerto internacional de la capital ruandesa.

- El deporte como vector de inversiones -

País pobre, sin salida al mar, en África oriental y muy asociado al recuerdo del genocidio de 1994, Ruanda ha recurrido a diversos deportes para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones.

Ha gastado sumas considerables en acuerdos de patrocinio futbolístico con clubes como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, así como con Los Angeles Clippers de la NBA.

El año pasado organizó los campeonatos mundiales de ciclismo, los primeros disputados en un país africano.

Por ahora, los resultados en el sector del turismo están por debajo de las expectativas: en 2017, el año precedente al inicio de la campaña "Visit Rwanda", el país tuvo 1,2 millones de visitas, que subieron a 1,6 dos años más tarde, pero en 2025 cayeron a 1,49 millones, según las cifras oficiales.

- Denuncias de "sportwashing" -

Los críticos acusan al régimen de Kagame, reelegido el año pasado para un cuarto mandato con el 99,18% de los votos, de dirigir el país con mano de hierro y de usar estos eventos para tapar las acusaciones de graves abusos de los derechos humanos, incluida la represión de cualquier oposición o voz disidente. Una práctica que se conoce con el término inglés de "sportswashing".

Hasta ahora, África acogió 24 Grandes Premios desde la creación del Mundial de Fórmula 1 en 1950: 23 de ellos se disputaron en el circuito sudafricano de Kyalami, entre 1967 y 1993.

El otro se organizó en Marruecos, en el circuito de Ain-Daib, en 1958.