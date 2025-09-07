Concluye el campeonato nacional de gimnasia

Con la participación de al menos 600 atletas panameños concluyó el Campeonato Nacional de Gimnasia, que se celebró en el centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).

“El éxito de esta masiva participación ha sido posible gracias al respaldo de los padres de familias, de entidades como la Autoridad Nacional de Bienes Revertidos, el Banco Nacional, el Comité Olímpico de Panamá y el Instituto Panameño de Deportes. Pero el apoyo de los padres de familia ha sido, sin duda, un factor determinante para el logro de este Campeonato Nacional”, expresó el presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, Carlos Herrera.

Gimnastas provenientes de las provincias y 13 clubes participaron en todas las categorías, en especial la de varones, con la mirada puesta en un calendario internacional que incluye los Campeonatos Sudamericanos infantojuveniles y de mayores, y los planes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, además de la preparación del equipo juvenil para los Juegos Suramericanos de la Juventud que tendrán como sede Panamá.

También asistirá una delegación en los Juegos Bolivarianos con el equipo femenino completo, un atleta masculino y los equipos de trampolín y aeróbica. Además, los atletas panameños competirán en el Mundial Juvenil en Indonesia y el Mundial de Mayores en Yakarta, sin dejar de lado el World Challenge de París. Estos últimos dos eventos son para el equipo de mayores femenino.

A largo plazo, el gran objetivo de la federación es asegurar la presencia de la gimnasia panameña en las próximas Olimpiadas Juveniles 2026 en Dakar y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.