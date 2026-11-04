Contepomi introduce doce cambios para el Irlanda-Argentina

El seleccionador argentino Felipe Contepomi introducirá doce cambios en la formación titular de los Pumas para el test del viernes ante Irlanda, respecto al equipo que empató con Australia en septiembre.

El pilar Boris Wenger y los experimentados Guido Petti y Pablo Matera son los únicos tres jugadores de los Pumas que conservan la titularidad tras el empate 28-28 contra los Wallabies en Argentina.

Contepomi puede contar con el eléctrico zaguero Juan Cruz Mallía por primera vez en casi un año. La estrella del Toulouse sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha tras una entrada del inglés Tom Curry.

Contepomi, que conoce bien a Irlanda tras una etapa muy exitosa jugando para Leinster entre 2003 y 2009, dijo que su objetivo para los próximos tres Tests -también se enfrentarán a Italia y Francia- es formar un equipo más pulido.

La disciplina también será clave, ya que las opciones de los Pumas de derrotar a los Wallabies y empatar la serie de dos partidos se arruinaron al quedarse con 13 hombres durante los últimos 10 minutos.

-- Equipos:

Irlanda: Hugo Keenan; Rob Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey, Mack Hansen; Sam Prendergast, Craig Casey; Sean Jansen, Nick Timoney, Ryan Baird; Tadhg Beirne, Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan (capitán), Andrew Porter

Suplentes: Ronan Kelleher, Tom O'Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley, Bundee Aki Seleccionador: Andy Farrell (ENG)

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Tomás Albornoz, Gonzalo García; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González; Pedro Rubiolo, Guido Petti; Francisco Moreno, Julián Montoya (capitán), Boris Wenger

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Lucio Cinti

Seleccionador: Felipe Contepomi (ARG)

Árbitro: Luke Pearce (ING)