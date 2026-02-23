Convocadas a la eliminatoria Concacaf

Panamá ya conoce a las futbolistas que integrarán la Selección Mayor Femenina que disputará los partidos ante San Cristóbal y Nieves por las eliminatorias de Concacaf.

La entrenadora Toña Is ha convocado a 23 jugadoras para el encuentro que se disputará el 4 de marzo en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves. Este corresponderá al segundo partido de la Selección Nacional en su camino rumbo a la fase final de la Clasificatoria de Concacaf, la cual otorga los cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Para este partido, Is ha seleccionado a ocho jugadoras de la LFF y a 15 legionarias, de las cuales 19 estuvieron en el primer encuentro ante Curazao, donde Panamá venció por 6-1 en condición de visitante.

El grupo seleccionado iniciará su periodo de concentración hoy, 23 de febrero, en un hotel de la ciudad de Panamá, y entrenará de martes a viernes en el Yappy Park, en horas de la mañana.

El sábado tendrá descanso, mientras que el domingo 28 de febrero será el último entrenamiento en Panamá, en este caso en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol. El lunes 2 de marzo emprenderán el viaje rumbo a San Cristóbal y Nieves, donde jugarán el miércoles 4 de marzo ante la selección local.