Cooper Flagg emula a LeBron y Charlotte frena la racha de Toronto

Los Dallas Mavericks vencieron el sábado 114-110 a Los Angeles Clippers de la mano del novato Cooper Flagg, que anotó 35 puntos batiendo un récord de precocidad de LeBron James en la NBA.

Estas son las principales escenas de una jornada de ocho partidos en la liga de básquet norteamericana.

- Flagg brilla con 35 puntos -

En Los Ángeles, Cooper Flagg ratificó su potencial de futura superestrella al firmar 35 puntos, su récord personal, y 8 rebotes en el ajustado triunfo de los Mavericks frente a los Clippers.

A sus 18 años y 343 días, el ala-pívot se convirtió en el jugador más joven en llegar a 35 puntos en la NBA. El único jugador que también superó la treintena de puntos antes de cumplir los 19 años fue LeBron James.

Elegido con el número uno del pasado Draft, Flagg lideró una ofensiva texana a la que se sumó el veterano Klay Thompson con un descomunal último cuarto, en el que sumó 17 de sus 23 puntos.

Dallas, duodécimo de la Conferencia Oeste, se apuntó su segunda victoria del curso fuera de casa mientras los Clippers encajaron su cuarta derrota consecutiva.

Los 30 puntos de Kawhi Leonard y los 26 de James Harden resultaron insuficientes para frenar la preocupante deriva de los Clippers, que apenas han logrado dos triunfos en sus últimos 15 partidos.

- Toronto se detiene en nueve -

Los Toronto Raptors, segundos de la Conferencia Este tras los Pistons, vieron esfumarse su racha de nueve victorias consecutivas al caer en la prórroga ante los Charlotte Hornets por 118-111.

Scottie Barnes brilló con 30 puntos y 12 rebotes para los canadienses, pero el factor decisivo fue Miles Bridges, con 10 de sus 35 tantos en el tiempo extra.

El escolta novato Kon Knueppel (20 puntos) forzó esa prórroga con un triple desde la esquina a 10 segundos del final, culminando una remontada de 12 puntos de Charlotte.

- Edwards tiene la última palabra -

En Boston, Anthony Edwards y Jaylen Brown libraron un apasionante pulso en la victoria de los Minnesota Timberwolves por 119-115 ante los Celtics.

Edwards, que anotó 39 puntos, mantuvo en pie a los visitantes cuando caían por 12 puntos tras el descanso y estaban en riesgo de encadenar una cuarta derrota seguida.

El escolta, de 24 años, sumó así su partido número 101 con al menos 30 puntos, igualando el récord de la franquicia de los Timberwolves que poseía en solitario Karl-Anthony Towns, actual figura de los Knicks.

Brown, líder absoluto de los Celtics desde la lesión de Jayson Tatum, dominó la primera mitad con 27 puntos para un total final de 41, con 6 rebotes y 7 asistencias.

Los Timberwolves, finalistas del Oeste las dos pasadas temporadas, salieron de un pequeño bache de tres derrotas y recuperaron el sexto puesto de la conferencia.