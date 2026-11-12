Copa Centroamericana de Esports elevará el nivel del ‘gaming’ regional

La primera Copa Centroamericana de Esports, organizada por la Unión Centroamericana de Esports (UNCAES), se celebrará este 14 y 15 de noviembre, de manera virtual, con 16 ‘gamers’ de cuatro países de la región (4 participantes de cada nación): Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Serán cuatro categorías de videojuegos en competencia: EA Sports FC 27, eFootball, Street Fighter 6 y Gran Turismo 7. Para el día 14 será el turno de Street Fighter 6 (4:00 p.m., hora en Panamá) y EA Sports FC 27 (6:00 p.m.). mientras que eFootball (2:00 p.m.) y Gran Turismo 7 (5:00 p.m.), se jugarán el domingo 15. La cita se transmitirá a través del canal de YouTube de la UNCAES.

Para Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) y presidenta de UNCAES, la iniciativa busca elevar el ‘gaming’ regional y ofrecer más opciones de competencia para los atletas videojugadores de los países miembros de la UNCAES.

”Con esta copa centroamericana queríamos darle continuidad a los pasados Juegos Centroamericanos [Guatemala 2025] que tuvieron como subsede Esports a Panamá, que justamente se celebraron en la casa de la FEPAES, en TRIEX [Atrio Mall, Ciudad de Panamá]”, aseguró Rangel.