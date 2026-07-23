Copa Embajador de Corea de Poomsae será en Chiriquí

REDACCIÓN | La Copa Embajador de Corea de Taekwondo, modalidad Poomsae, se celebrará por primera vez en la provincia de Chiriquí. La cita deportiva de alto nivel tendrá como escenario las instalaciones del gimnasio La Basita, ubicado en la ciudad de David, el próximo viernes 24 de julio.

El campeonato contará con la presencia del S.E. Han Byoung-jin y una masiva participación de atletas provenientes de diversas regiones de la geografía nacional. Delegaciones de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chitré, Los Santos, Veraguas, Coclé y la provincia anfitriona, Chiriquí.

Este evento es parte de otros dos torneos que tendrán a La Basita, como sede este fin de semana. El Campeonato Nacional 2026 DE Taekwondo (poomsae y combate) se realizará los días 24, 25 y 26 de este mes.

La competencia reunirá a las delegaciones de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chitré, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí. Los competidores forman parte de los 36 clubes de taekwondo que actualmente se encuentran debidamente registrados dentro de la Federación Panameña de Taekwondo.

Para el domingo 26, se harán las Eliminatorias a los Juegos Codicader 2026 (en las modalidades poomsae y combate), dirigidas a atletas nacidos en los años 2009, 2010 y 2011.