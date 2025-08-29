Corren por los niños

Y. Ortíz | Para la primera edición de “Relevo por la Vida” en Boquete, hay 70 empresas inscritas, de las cuales 11 son del distrito sede, según informó Leslie Ducret, directora ejecutiva de la Fundación Amigos de los Niños con Leucemia y Cáncer (FANLYC).

“Hasta el momento llevamos 14,000 inscritos en la carrera. Se eligió Boquete porque, al ser el 30 aniversario de FANLYC, decidimos hacer algo especial en Chiriquí, que es la provincia con el segundo relevo más grande que realizamos. Además, nos atrajo el buen clima, ya que, en años anteriores, en la ciudad de David, el contraste de mucho calor con lluvias intensas y actividad eléctrica ocasionó que tuviéramos que suspender la carrera a mitad de la tarde”, explicó Ducret.

Los fondos recaudados se usarán en el tratamiento de niños con leucemia y cáncer de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

“Estos niños se tratan en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández. La mayoría de ellos son pacientes que están empezando a afrontar el cáncer. Lo más importante de ‘Relevo por la Vida’ es cómo acercar la realidad de estos niños a la comunidad, para que esté dispuesta a ayudarlos en su tratamiento y que ningún niño abandone por falta de recursos”, explicó la directora.

Agregó que la mayor cantidad de fondos se utiliza en transporte, ya que las familias residen en lugares de difícil acceso.

“Tenemos una posada en David que ofrece hospedaje, alimentación y otros tipos de ayuda a los pacientes y sus familias que vienen de lejos. También proveemos medicamentos cuando no hay en los hospitales. Somos la primera línea de acción para que ningún niño se quede sin tratamiento”, explicó.

Las inscripciones serán el 31 de agosto en el salón Arcoíris de la Feria de las Flores. Si no tienes un equipo, puedes hacer una donación de cinco balboas e inscribirte en el equipo que prefieras.