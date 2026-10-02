Criollos tras cupos a la Copa Confraternidad del Caribe

Para el séptimo orden de la programación hípica del próximo domingo del Hipódromo Presidente Remón, se medirán doce de los mejores ejemplares criollos que cumplen campaña en la pista del óvalo juandieño, cotejo dedicado al padre de la hípica panameña Raúl Espinosa.

En este careo, conocido en el ‘argot’ hípico como el Copa de Oro, tres ejemplares, ocupantes de las primeras casillas, buscarán sus participaciones a la edición XLI de la Copa Confraternidad del Caribe, en la agotadora prueba que se celebrará en 2,000 metros y bolsa de $39,900.

En esta versión número 83 de la tradicional carrera clásica, medirán fuerzas un granado lote de caballos nativos de tres años y más edad, en una competencia que presagia una cerrada pugna por la victoria durante todo su largo itinerario.

‘Maverick’ y ‘Blessed Ben Hur’, señalan las gabelas

En un cotejo donde debido a la calidad de la mayoría de participantes no se descarta la posibilidad de triunfo de ningún ejemplar, el registro de las gabelas asignadas en el programa oficial se inclina hacia los alazanes Maverick, con silla de Jimmy Carrión y el Rey del Caribe, Blessed Ben Hur, con las botas de Joseph Trejos.

Cyrano e Imperator, cartas bravas

Con Gran opción participa el guerrero de mil batallas Cyrano, colorado que vuelve a la carrera clásica, luego de que en la pasada versión se fue a una lucha suicida de los primeros 1,300 metros por la vanguardia con el ganador Spectacular Winner, contando para esta oportunidad con la monta de Antony González.

Por otra parte, Imperator, (jinete Lorenzo Lezcano), ganador de evento clásico, será la incógnita de la competencia, donde los entendidos en la materia los señalan como un digno rival para cruzar la meta por delante, aún con el cambio brusco de agrupación y peso a cargar.

Cuatro equinos que vieron acción en la pasada edición entran a la carrera, siendo ellos Teucro (Yonis Lasso), Shine The Light (Ángel Rivas), El Experto (Obeth Benitez) y Black Rock (Jesús Barría), ejemplares en los cuales jugará un papel importante sus vastas experiencias en pruebas de esta naturaleza.

El resto de la nómina la componen: Sol Autun Tepuy (Raymundo Fuentes), Dandy Del Peligro (Luis E. Arango), Indy Moon (Said Sánchez) y Makkiato (Michael Castillo), equinos que entran a la prueba con opciones sorpresivas a la victoria.

La Copa Confraternidad del Caribe se celebrará este año en el Hipódromo Camarero de San Juan Puerto Rico, con participación de caballos de los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe, con fecha fijada para el domingo 6 de diciembre venidero.

Jornada dominical

La tanda del domingo consta de un total de nueve balanceadas carreras, dando inicio a las 3:00 p.m., cuyo evento coestelar se correrá en la quinta prueba, reservada para una fusión de serie de altos clasificados, donde el norteamericano Takcorta, con monta de Jimmy Carrión se juega su invicto de cuatro triunfos, en una competencia de 1,700 metros.