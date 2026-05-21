Cristiano Ronaldo conduce a Al Nassr al título en la liga saudita

Cristiano Ronaldo, de 41 años, condujo al Al Nassr al título en la liga saudita de fútbol, con un doblete para la victoria 4-1 ante el Damac este jueves.

Es el mayor éxito de CR7 desde su llegada a Arabia Saudita en 2023 y se produjo con su aporte directo, con dos tantos suyos en la última media hora, uno de falta directa y otro anotando desde cerca de la línea, para que el Al Nassr termine el torneo con dos puntos sobre el segundo, Al Hilal.

El jugador cinco veces Balón de Oro y exestrella del Real Madrid vivió con emoción los últimos minutos del partido, hasta la conquista de su primera liga saudita.

Cristiano Ronaldo llegará así pletórico a su próximo gran reto, el Mundial 2026 con su Seleçao en Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

Será su sexto y muy probable último Mundial con la camiseta portuguesa.

En 2023, su llegada al Al Nassr fue un sismo en el deporte mundial, atrayendo de golpe los focos hacia la Saudi Pro League por esa sorprendente operación millonaria, que sirvió de preámbulo a la llegada de otros grandes nombres del fútbol a ese país como el francés Karim Benzema o el brasileño Neymar, entre otros.

Los dirigentes del torneo aseguraban entonces que deseaban convertir su liga en una de las cinco principales del mundo.

A finales de 2024, el país vio cómo le era atribuida la organización del Mundial de fútbol de 2034.

Con el impulso del príncipe heredero y dirigente de facto del país, Mohammed Ben Salman, el reino pretende diversificar su economía, muy dependiente del petróleo, y el deporte desempeña un rol muy destacado en la estrategia nacional.

Su riquísimo fondo soberano, el PIF, ha realizado inversiones masivas en el deporte, algo que desde organizaciones pro Derechos Humanos ha sido calificado como una campaña de “sportwashing” (blanqueo de imagen mediante el deporte).

Sin embargo, algunas apuestas deportivas no han resultado exitosas.

Los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, que iban a tener lugar en la ciudad futurista de Neom, en pleno desierto, fueron finalmente reatribuidos.

Este mes, el PIF anunció igualmente su retirada del circuito disidente LIV de golf.

A mediados de abril, el fondo saudita anunció además la cesión del 70% de sus acciones del club Al Hilal, en el que milita Benzema, casi tres años después de su adquisición.