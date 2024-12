Cristiano Ronaldo considera que Vinicius merecía haber ganado el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, consideró este viernes "injusto" que el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. no fuese galardonado este año con la máxima distinción individual del mundo del fútbol.

El centrocampista del Manchester City, Rodri, se llevó el prestigioso premio el pasado mes de octubre, mientras que Vinicius, que partía como favorito en los pronósticos, quedó en segunda posición.

Rodri fue un pilar del City en la conquista de su cuarta Premier League consecutiva y también de la selección española que se hizo con la Eurocopa-2024, mientras que 'Vini' levantó la 15ª Champions del Real Madrid. Pero el brasileño no se presentó a la ceremonia que tuvo lugar en París.

"En mi opinión, (Vinicius) merecía ganar el Balón de Oro. Es injusto, lo digo aquí, delante de todo el mundo", sentenció Cristiano Ronaldo, antiguo delantero del Real Madrid, durante la ceremonia de los Global Soccer Awards.

"Se lo dieron a Rodri, él también se lo merecía, pero creo que debieron habérselo dado a Vinicius porque él ganó la Champions League", añadió el capitán de Portugal.

Sólo el astro argentino Lionel Messi tiene en sus vitrinas más Balones de Oro que Cristiano (6).

El ganador del Balón de Oro es designado a partir de los votos de un jurado internacional compuesto por periodistas especializados.

Vinicius sí fue designado como mejor jugador en los Globe Soccer Awards, en los que el español Lamine Yamal fue premiado como 'Mejor jugador emergente' del año.

El joven extremo culé, también campeón de la Eurocopa con La Roja, agradeció el premio a su familia y a su club, "el Barça, con el que he podido hacer mi primera temporada y estoy muy orgulloso de todo".

"Obviamente no me iba a olvidar de la selección con la que he podido ganar la Eurocopa, a todo el 'staff', a los entrenadores Hansi (Flick), lo tengo ahora, Luis de la Fuente y Xavi".

Y el Real Madrid obtuvo el premio Globe Soccer al mejor club de 2024.