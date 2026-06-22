Cristiano Ronaldo, ¿un problema para Portugal en el Mundial?

Cristiano Ronaldo, uno de los delanteros más prolíficos de la historia, mostró una pobre imagen en su puesta de largo en su sexto Mundial, contra RD Congo (1-1), relanzando el debate sobre su presencia en la Seleçao a los 41 años, en la víspera de que los lusos jueguen su partido contra Austria.

Uzbekistán, el martes en la segunda fecha del Grupo K, se presenta como un rival propicio para que los portugueses arranquen el Mundial y para que astro de Funchal cambie las críticas por alabanzas.

Cristiano sufrió en Houston la comparación con las otras estrellas del balón que han iluminado los primeros partidos del Mundial con un doblete, como Kylian Mbappé y Harry Kane, e incluso un triplete para su eterno rival Lionel Messi, que como el portugués disputa su sexto Mundial.

"No nos ha faltado de nada. Esto es fútbol, Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido", despachó Ronaldo tras un partido que también fue decepcionante en lo colectivo para el equipo de Roberto Martínez.

- "Ya no es el mismo" -

El problema no es nuevo para el ganador de cinco Balones de Oro y autor de 143 goles en 229 partidos con el combinado luso: acumula diez partidos y 33 disparos sin marcar en una gran competición (Mundial o Eurocopa), desde su gol de penal ante Ghana en Catar 2022, antes de una eliminación en cuartos.

El capitán de la Seleçao, campeón de la Eurocopa en 2016, nunca ha pasado de semifinales en un Mundial, y fue en su primera participación, en 2006, con derrota ante Francia.

Con 41 años, y después de haber fichado por el Al-Nassr saudita a comienzos de 2023, el segundo jugador más longevo del torneo aún tiene nivel, aunque haya tenido que mudar de extremo supersónico a 9 más puro y con poca movilidad.

Incluso hasta los propios rivales comienzan a unirse a las críticas. El centrocampista congoleño Ngal'ayel Mukau aseguró que "ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor (...) A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto".

Ante el equipo centroafricano, el eterno 7 toco el balón apenas una veintena de veces, disparó en tres ocasiones -sin encontrar portería- y pareció desconectado del resto del equipo, y ello a pesar de los excelsos repartidores de juego para suministrarle balones (Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha...).

"Es el equipo el que necesita marcar, no un individuo", lanzó Thierry Henry, antiguo goleador francés del Arsenal y del Barcelona, para la cadena estadounidense FOX.

- "Insustituible" -

A pesar de las críticas, que no son de ayer, CR7 sigue siendo un titular indiscutible a ojos del seleccionador Roberto Martínez, quien lo mantuvo en el campo hasta el pitido final.

"En un partido así, en el que tenemos dificultades para entrar en el área, hay que aprovechar las cualidades de Ronaldo. No tendría ningún sentido quitar al máximo goleador de la historia en un partido en el que necesitas marcar", lo defendió el técnico español.

"La experiencia de Cristiano en el área es importante, al igual que la forma en que atrae a los defensas", añadió quien había calificado al capitán de "insustituible" a comienzos de mes en declaraciones a The Athletic.

Porque no es tan fácil destronar a quien lo ha sido todo y ganado casi todo.

El central Ruben Dias, el viernes, no quiso entrar en el debate sobre los que están a favor o en contra de Ronaldo: "Me es completamente indiferente todo lo relacionado con ese tema (...) porque para mí y para nosotros no es un tema. Estamos todos juntos en busca de un sueño", declaró.

"Como es obvio, Cris es un gran foco de atención, pero creo que todos estamos cuestionados en un momento como éste", zanjó.

Mientras Gonçalo Ramos aguarda su momento en el banquillo, como suele hacerlo en el Paris SG, en Portugal se espera algún ajuste por parte de Martínez para el partido del martes ante Uzbekistán.

Con un punto, Portugal todavía no está en peligro, pero tendrá que acelerar para crear una dinámica de potencial campeón, encontrando una solución colectiva más que un héroe solitario.

En su cuenta de Instagram, Ronaldo envió un mensaje de motivación a sus más de 665 millones de seguidores: "No fue el inicio que queríamos, pero está muy lejos de haber terminado. Cabeza en alto, pensemos ya en el próximo partido".