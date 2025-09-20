Cruz Azul hila séptimo triunfo y Tijuana de Abreu golea 5-0 al León en el Apertura mexicano

Con un gol del argentino José Paradela, Cruz Azul firmó con remontada su séptimo triunfo consecutivo al vencer 3-2 a Juárez, el viernes por la novena jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano en la que el Tijuana de Sebastián Abreu goleó 5-0 al León.

En el estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, Luka Romero adelantó 1-0 a La Máquina del Cruz Azul al minuto 2 con un tiro de zurda dentro del área.

Los Bravos de Juárez le dieron la vuelta al marcador en un lapso de cinco minutos. Rodolfo Pizarro hizo el 1-1 con un remate de cabeza, al 14. Raymundo Fulgencio consiguió el 2-1 con una volea a quemarropa, al 19.

El uruguayo Gabriel Fernández emparejó 2-2 por el equipo celeste con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina por izquierda, al 23.

Al 36, tras recibir un pase de talón de Romero, José Paradela apareció en el área y selló el 3-2 con un disparo frente al arquero.

Con este resultado, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón se mantuvo invicto y llegó a 23 puntos para tomar el liderato, a falta de lo que suceda el sábado con Monterrey, que tiene 21 unidades y recibirá al América.

"Ambicionamos el primer lugar, el objetivo es quedar lo más alto posible", comentó Larcamón al final del partido.

"Es muy positivo este triunfo, por lo exigente que es esta liga, y destaco este triunfo porque Juárez es un rival de gran exigencia", apuntó el entrenador de La Máquina.

Los Bravos del director técnico uruguayo Martín Varini se quedaron con 12 unidades.

-Tijuana golea al León sin James-

En el estadio Caliente, de Tijuana, los Xoloitzcuintles del Tijuana del director técnico uruguayo Sebastián Abreu golearon 5-0 al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo.

El camerunés Frank Boya hizo el 1-0 para los Xoloitzcuintles con un remate de cabeza al minuto 12. Al 16, también con un testarazo, el ecuatoriano Jackson Porozo aumentó la ventaja a 2-0.

El 3-0 fue obra de Rafael Inzunza, al 29, con un disparo raso y frontal dentro del área. El argentino Ezequiel Bullaude anotó el 4-0 con un remate frente al arco, al 76.

El jamaicano Shamar Nicholson sentenció el 5-0 al 90+3 con un toque de pelota a bocajarro.

De esta manera, el Tijuana del Loco Abreu llegó a 16 puntos y el León se quedó con 11 unidades.

"Es desagradable que te conviertan tantos goles en contra. En el segundo tiempo habíamos equilibrado, pero nuestro juego no nos dio y el balón detenido fue un aspecto mal defendido", explicó Eduardo Berizzo ante la derrota del León.

León no contó con su capitán y astro colombiano James Rodríguez, quien no hizo el viaje a la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México.

Sobre la ausencia de James Rodríguez, Berizzo comentó que el colombiano "tiene una lesión en el tendón de Aquiles, y por eso no estaba disponible".

Berizzo rechazó la especulación de que James evitara el viaje para no jugar en la cancha de césped sintético del estadio Caliente.

"En una noche así, se quiere explicar con las ausencias, y no, prefiero explicar que los que estábamos en campo pudimos resolver el partido mejor de lo que lo hicimos. El primer responsable siempre es el entrenador", consideró el argentino.

En el estadio Victoria, en Aguascalientes, el Necaxa rompió una racha de seis partidos sin ganar al vencer 1-0 al colista Puebla con un gol en propia puerta del argentino Franco Moyano, al minuto 45+1.

En el primer tiempo de este partido, el argentino Juan Manuel Fedorco, defensa del Puebla, fue atendido con el protocolo de conmoción cerebral tras recibir un golpe en la cabeza; el zaguero intentó seguir en el juego, pero fue relevado para la segunda mitad.

Los Rayos del Necaxa, dirigidos por el argentino Fernando Gago, llegaron a nueve puntos. La Franja del Puebla se quedó con cuatro unidades en el fondo de la clasificación al sufrir su séptima derrota.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Necaxa-Puebla 1-0

Cruz Azul-Juárez 3-2

Mazatlán-Atlas 1-1

Tijuana-León 5-0

-Sábado:

Pachuca-Querétaro

Pumas-Tigres

Guadalajara-Toluca

Monterrey-América

-Domingo:

Santos-Atlético San Luis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 23 9 7 2 0 19 10 9

2. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9

3. América 17 8 5 2 1 16 8 8

4. Tijuana 16 9 4 4 1 19 10 9

5. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8

6. Tigres 15 8 4 3 1 16 8 8

7. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 9 3 3 3 10 11 -1

10. León 11 9 3 2 4 8 14 -6

11. Necaxa 9 9 2 3 4 8 14 -6

12. Guadalajara 8 8 2 2 4 11 13 -2

13. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2

14. Atlético San Luis 7 8 2 1 5 11 14 -3

15. Mazatlán 7 9 1 4 4 10 15 -5

16. Atlas 7 9 1 4 4 15 22 -7

17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. Puebla 4 9 1 1 7 7 22 -15