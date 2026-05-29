Cruzeiro-Flamengo y Rosario Central-Corinthians se sacan chispas en octavos de Libertadores

El Flamengo, vigente campeón, enfrentará al Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, mientras que el Corinthians tendrá un duro escollo en el Rosario Central de Ángel Di María, según el sorteo realizado el viernes en Luque, Paraguay.

El gigante carioca, cuatro veces campeón del torneo y que ganó invicto el Grupo A con cinco victorias y un empate, no la tendrá fácil ante un Cruzeiro que fue segundo en un Grupo D en el que fue eliminado Boca Juniors.

El ganador de esta serie, la única entre dos equipos de un mismo país en octavos de final, se enfrentará en cuartos con el vencedor del cruce entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle, que será local en la revancha tras haber ganado el Grupo H.

El Corinthians, que sueña con ganar su segunda Libertadores, tras la obtenida en 2012, se cruza con un Rosario Central que se ilusiona con levantar por primera vez en su historia el torneo continental.

En caso de que el Canalla lo logre, sería un broche de oro para la exitosa carrera del Fideo Di María.

Angelito volvió al club que lo vio nacer en 2025 tras más de una década en Europa y es el único título importante que no tiene, luego de ganar entre otros la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid, y el Mundial y la Copa América con la selección argentina.

- Palmeiras, por la venganza -

El otro candidato al título junto al Fla, el Palmeiras de Abel Ferreira, finalista el año pasado, se volverá a ver las caras en octavos con Cerro Porteño.

El Ciclón paraguayo le ganó la semana pasada en Sao Paulo y le cortó una racha invicta de cinco años en el Allianz Parque por la Libertadores y lo relegó contra todo pronóstico al segundo lugar del Grupo F.

Pero el sorteo en la sede de la Conmebol le dio la posibilidad al Verdão de tomarse una rápida venganza y seguir soñando con ganar su cuarta Libertadores.

En cuartos, el Palmeiras se enfrentaría al ganador de la llave entre el debutante brasileño Mirassol y Liga de Quito, dos conjuntos que ya se enfrentaron en el Grupo G.

En las otras dos llaves de octavos, se enfrentarán el Fluminense y el debutante Independiente Rivadavia de Mendoza, de sensacional campaña y el único equipo argentino que logró terminar en el primer lugar de su grupo.

La Lepra mendocina ya enfrentó al Flu en la fase de grupos de la Copa y supo ganarle (2-1) en abril en el mismísimo Maracaná, en una de las grandes sorpresas de la edición 2026 del torneo.

Por otro lado, el copero Estudiantes de La Plata se cruza con la Universidad Católica de Chile, que dio el golpe el jueves al eliminar a Boca Juniors en La Bombonera.

Las llaves de octavos de final se disputarán en agosto y la final se jugará el sábado 28 de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

El recinto de la primera final de un Mundial, en 1930, recibe la definición de la Libertadores por 22a ocasión y segunda desde que se disputa a final única, tras las de 2021.

-- Cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 (el nombrado en primer lugar es local en el partido de ida):

Estudiantes de La Plata (ARG) - Universidad Católica (CHI)

Mirassol (BRA) - Liga de Quito (ECU)

Fluminense (BRA) - Independiente Rivadavia (ARG)

Deportes Tolima (COL) - Independiente del Valle (ECU)

Cruzeiro (BRA) - Flamengo (BRA)

Platense (ARG) - Coquimbo Unido (CHI)

Palmeiras (BRA) - Cerro Porteño (PAR)

Rosario Central (ARG) - Corinthians (BRA)