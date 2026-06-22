Cuatro años de sanción para Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon 2023, por negarse a un test antidopaje

La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, recibió este lunes una sanción de cuatro años por negarse a realizar un test antidopaje, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La tenista de 26 años no entregó una muestra al ser notificada por un agente de control en diciembre de 2025, durante un test fuera de competición.

Según el comunicado de la ITIA, la tenista se defendió alegando que el estrés y una mala salud mental afectaron su toma de decisión, "además de preocupación por su seguridad".

Un tribunal independiente valoró los argumentos de la tenista, además del testimonio del agente que trató de llevar a cabo el test.

El tribunal llegó a la conclusión de que las pruebas no mostraban una "justificación convincente" que explicara el rechazo de la deportista a realizar el test.

En el comunicado de la ITIA, la patrona de la agencia Karen Moornhouse declaró entender que "el proceso de test es incómodo y es una carga adicional para tenistas cuyos trabajos conllevan ya un alto nivel de presión y escrutinio, pero es esencial proteger la competición limpia".

También añadió que "la seguridad y bienestar de los tenistas y de nuestros agentes es realmente importante para nosotros. Los agentes son profesionales bien entrenados y siempre del mismo género que el tenista (...) siempre van identificados y los tenistas pueden verificar su identidad de otras maneras si siguen desconfiados".

La sanción para Vondrousova, actual número 122 del ranking WTA, terminará el 21 de junio de 2030.

Durante su sanción, la checa no está autorizada a jugar, entrenar o asistir a eventos organizados o autorizados por ITF, WTA, ATP, Grand Slam o cualquier asociación nacional.

Con tres títulos WTA en su palmarés, Vondrousova se convirtió en la primera tenista sin ranking en conquistar el título individual femenino de Wimbledon, tras derrotar en la final de 2023 a la tunecina Ons Jabeur.

También alcanzó la final de Roland Garros en 2019, perdida contra la australiana Ashleigh Barty, y se hizo con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021.

En 2026 tan solo ha disputado dos partidos del WTA Tour.