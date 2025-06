Los dos primeros clasificados de la ATP, Jannik Sinner (23 años) y Carlos Alcaraz (22), que se enfrentarán el domingo en la final de Roland Garros, han jugado ya once veces entre sí, con un balance favorable por ahora al español, con 7 victorias, entre ellas las cuatro últimas.

Estos son cuatro duelos destacados de la aún incipiente rivalidad entre Sinner y Alcaraz, llamada a tomar el relevo en el circuito masculino tras la retirada de gran parte del 'Big 4'.

. Wimbledon 2022 - Octavos: Sinner, último verdugo de Alcaraz en Londres

Sinner, entonces N.13 de la ATP, llegó a esa edición de Wimbledon sin haber ganado nunca un partido en el cuadro final de un torneo en hierba, pero en el primer duelo contra Alcaraz en un Grand Slam, se llevó la victoria.

"Es uno de mis mejores resultados. No me lo esperaba porque nunca había jugado demasiado bien en hierba", declaró entonces el italiano, 20 años, uno más que su rival, que ya era N.7 del ranking y que unas semanas después logró su primer título en Grand Slam (el US Open) y se convirtió en el N.1 más joven de la historia.

Esa derrota en cuatro sets, por 6-1, 6-4, 6-7 (8/10) y 6-3, fue la última por ahora de Alcaraz en la hierba londinense, donde ha enlazado 14 victorias consecutivas y dos títulos de Wimbledon (2023 y 2024).

. US Open 2022 - Cuartos: la revancha de Alcaraz

Dos meses más tarde, Alcaraz, camino de su primer 'grande' se toma la revancha en cuartos de final del US Open, en un partido en cinco sets y más de cinco horas de duración.

A las 2h26 de la madrugada en Flushing Meadows (nunca un partido ha acabado tan tarde en ese torneo), Alcaraz cerró un partido épico con el resultado 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0/7), 7-5 y 6-3, luego de haber superado una bola de partido en contra en el cuarto set.

"No sé cómo lo he hecho, el nivel de juego, el nivel del partido ha sido...", decía un Alcaraz al que no le salían las palabras para expresar lo vivido.

. Roland-Garros 2024 - Semifinales: Sinner superado

La primera vez que ambos se vieron las caras en la tierra batida parisina fue el año pasado, en otro partido que se decidió en cinco sets y más de cuatro horas de juego.

Dominado por dos sets a uno, Alcaraz acabó remontando para imponerse a Sinner (2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3) dos días antes de coronarse por primera vez en la Philippe Chatrier.

Pese a esa derrota, Sinner pudo consolarse con el N.1 de la ATP, luego del abandono de Novak Djokovic en cuartos de final por lesión.

Desde entonces el italiano ocupa el trono del tenis masculino, pese a una suspensión de tres meses a comienzos de 2025 por haber dado positivo en dos controles a un anabolizante. Una ausencia que sus rivales, incluidos Alcaraz, no han sabido aprovechar.

. Roma 2025 - Final : Alcaraz impone su ley en tierra

Tras cumplir esa sanción, Sinner regresa a las canchas ante sus tifosi, en el Masters 1000 de Roma.

La inactividad no pasa factura al italiano, que se planta en la final tras un recorrido impecable, incluida una paliza a un especialista en la arcilla como el noruego Casper Ruud, doble finalista en Roland Garros (6-0, 6-1).

Pero en la final choca contra el muro Alcaraz, que se impone por 7-6 (7/5) y 6-1.

El español, que era el último rival que había derrotado a Sinner, en octubre de 2024 en la final del ARP 500 de Pekín, puso fin a una racha de 26 victorias consecutivas de su rival, la serie más larga de su carrera.

"Es una lección muy buena para mí" de cara a Roland Garros, dijo Sinner.

Alcaraz, por su parte, confirmó que es el hombre a batir en tierra, con 27 victorias (33 incluyendo su recorrido en Roland Garros) y dos derrotas en un año en esta superficie: la final olímpica de París-2024 y la del torneo de Barcelona.