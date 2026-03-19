Cuñadita va por su segundo baile en pista panameña

La yegua ecuatoriana Cuñadita intentará quitarle la racha ganadora a Solita hoy jueves en la primera carrera de la programación en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz.

Estas yeguas se miden en distancia de 1,000 metros, donde la ventaja de velocidad la tiene la ecuatoriana que viene de ganar en tiempo de 1,02.1. Se espera un duelo en la tierra derecha entre la hija de Currency Swap-Cuñadita-y Jaguar Paw- Solita-, ambas guiadas por los experimentados jinetes Jimmy Carrión y Abdiel Jaén, respectivamente.

Es importante que usted debe saber que la esquina de Solita solicitó peso para su jinete de 114 libras y Cuñadita se encuentra en su peso ganador 1,015 libras.

Mientras en el inicio del pool de 5(3ra. carrera), Sayath quien la semana pasada ocupó la cuarta posición, tiene mucho chance de ganar ante un lote de la séptima serie donde el favorito de esta carrera será el pupilo del Stud Ricardito, Magic Ángel, considerado un ejemplar muy rápido en que su último trabajo en la pista en tres postes registro tiempo (3) 12.3 24.4 37.2 F.P (fácil en pelo).

Otro de los equinos que puede dar la batalla será Sol El Grande que en su anterior compromiso picó mal, pero se armó y conquistó la victoria.

Así que esta carrera promete ser una de las mejores de la programación de jueves que inicia en el óvalo juandieño desde las 4:45 de la tarde. Recuerden que hay un jugoso acumulado del 5 y 6 de $16,252.02 a partir de la segunda carrera.