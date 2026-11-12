Curry será baja al menos dos semanas por desgarro abdominal

Stephen Curry, la estrella de los Golden State Warriors, se perderá como mínimo las dos próximas semanas de competición en la NBA por la lesión abdominal sufrida la noche del miércoles.

El base, de 38 años, se retiró de la cancha durante el primer cuarto de la derrota de Golden State ante los Houston Rockets por 115-108.

En el parte médico del jueves, los Warriors señalaron que Curry padece un desgarro del músculo oblicuo abdominal y "será reevaluado en dos semanas".

De esta forma el base se perderá al menos cinco partidos, incluida la visita del viernes a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Curry, cuatro veces campeón de la NBA, ha comenzado la temporada en una excelente forma con promedios de 27,8 puntos, 3,7 rebotes y 3,9 asistencias en sus 10 primeros partidos.

La derrota del miércoles en Houston puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas de Golden State, situado en la sexta plaza de la Conferencia Oeste con un balance positivo de 8-4.