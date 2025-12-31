Curry y los Warriors cierran el 2025 con triunfo sobre Charlotte en la NBA

Los Golden State Warriors derrotaron 132-125 a los Charlotte Hornets este miércoles en su último partido del 2025, gracias a 26 puntos de Stephen Curry, quien regresó a la ciudad en la que creció.

A continuación, las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

-Warriors cierran el 2025 con triunfos consecutivos-

La calle interestatal 77 en Charlotte fue nombrada en honor a Stephen Curry en la previa del duelo de este día en el Spectrum Center.

El evento sirvió como motivación para el experimentado jugador que tuvo una jornada inspirada con cinco triples, lanzando para una efectividad del 56 por ciento (9/16).

"Entendemos que como visitante debes jugar con la mentalidad correcta", dijo Curry. "Esto es una señal de lo que podemos ser, estamos construyendo una identidad a medida que seguimos adelante".

Los Warriors disputaron los últimos tres partidos del 2025 en condición de visitante pero tendrán un alivio al disputar 10 de los primeros 11 del 2026 en el Chase Center (San Francisco).

El triunfo frente a Charlotte tuvo como clave los 61 puntos desde la banca, incluidos ocho del dominicano Al Horford y 13 del brasileño Gui Santos.

-Hawks logran contundente victoria sobre los Grizzlies-

Los Atlanta Hawks no dejaron dudas sobre quién fue el mejor equipo este día en el State Farm Arena de Atlanta al imponerse 126-102 sobre los Memphis Grizzlies.

Jalen Johnson fue el máximo anotador con 34 puntos, acompañados de 10 rebotes y seis asistencias.

Johnson, de 24 años, extendió a 14 la racha de partidos consecutivos con un doble-doble, la mejor para los Hawks desde 1992.

"Queríamos jugar a nuestro estilo y lo logramos", comentó Johnson. "Queríamos mover la pelota, es difícil defender de esa forma".

"Vamos a ir paso a paso en el próximo año, debemos disfrutarlo y es lo único que podemos hacer".

Los Hawks se mostraron dominantes en todo momento alcanzando a liderar hasta por 34 puntos, sin estar abajo en el marcador en los 48 minutos de competencia.

Por los Timberwolves, Anthony Edwards fue la principal figura con 30 puntos en 33 minutos.