"Cuti" Romero: el heredero del brazalete de Messi toma las riendas de Argentina

Mientras la selección argentina ultima detalles para despedir el martes por todo lo alto a Lionel Messi, detrás de escena se asoma el mayor desafío en la carrera de Cristian "Cuti" Romero, nuevo heredero del brazalete de capitán en la Albiceleste.

Considerado uno de los mejores defensores centrales del mundo, el jugador de 28 años fue designado por el entrenador Lionel Scaloni para capitanear a la Albiceleste ante Bolivia (4-0), en el primero de dos amistosos antes de la despedida de Messi.

El 10 aterrizó este viernes en Argentina y este sábado (00H00 GMT del domingo) podría asistir con su familia al Monumental para el partido ante Burkina Faso, el segundo ensayo antes de vestir por última vez la celeste y blanca contra Benín, el martes en el mismo escenario.

Esa noche, ante casi 90.000 espectadores que agotaron la venta de entradas en menos de dos horas, Messi le entregará definitivamente el brazalete al "Cuti" Romero.

- "No va a haber otro como él" -

Ante los bolivianos, el zaguero del Atlético de Madrid vivió en el Mario Alberto Kempes un partido más que especial, pues además de llevar la cintilla en el estadio de su ciudad natal marcó de cabeza el tercero de la noche.

"Fue un día especial. Hace diez años debuté acá con Belgrano, y volver como capitán, habiendo vivido la época más grande de nuestra selección, es algo hermoso. Nunca me hubiese imaginado esto. Es una responsabilidad muy grande, pero me siento preparado", dijo Romero a TyC Sports.

Sobre la misión de reemplazar al ídolo de 39 años en la capitanía, consideró que "no va a haber otro" como Messi. "Vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. Nos dejó un legado muy grande, pero hay que seguir para llevar de nuevo a la Argentina a lo más alto".

Romero debutó como profesional en Belgrano de Córdoba, uno de los clubes más populares de esa provincia, y un par de temporadas después emigró a la Serie A italiana donde tuvo un paso por Atalanta, Genoa y Juventus, que pagó cerca de 20 millones de euros por su ficha.

En 2021, la carrera del defensor despuntó cuando llegó por 35 millones de euros al Tottenham inglés, donde jugó 157 partidos hasta consolidarse como un estandarte de los Spurs, que bajo su capitanía conquistaron la UEFA Europa League el año pasado.

- El nuevo capitán de la "Scaloneta" -

Inamovible en la "Scaloneta" campeona del mundo en Catar 2022 y subcampeona en Norteamérica 2026, Romero llegó en esta temporada al Atlético de Madrid (€40 millones) por pedido explícito del entrenador argentino Diego Simeone.

Su historia con la Albiceleste comenzó con algunas convocatorias en las selecciones juveniles, hasta que Scaloni lo hizo debutar en la absoluta a mediados de 2021. Con un puñado de partidos, fue clave en el equipo que conquistó la Copa América 2021 ante Brasil (1-0) en el Maracaná, el primer título en 28 años para Argentina.

Romero acumula 59 partidos con la selección argentina y 5 goles, todos de cabeza, pues es una de las llaves de ataque en las jugadas de pelota quieta.

"Es un gran futbolista. Estando sano, es uno de los mejores defensores del mundo, no tengo dudas. Siempre preferimos tenerlo en el campo de juego porque nos da un plus", lo elogió Scaloni hace unos días, sin pasar por alto que a lo largo de su carrera ha sufrido por las lesiones musculares y de rodilla.

En el mismo sentido, el seleccionador de Argentina consideró que "es un jugador especial, que tiene buen pase", y fue claro sobre lo que pretende de su nuevo capitán.

"A veces se le va un poco la pierna y eso lo tiene que corregir, porque ahora es el capitán de la selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar y creo que él lo va a entender", señaló el entrenador.

Scaloni confirmó a Romero como capitán tras los retiros de Messi y del defensor Nicolás Otamendi, mientras que el portero Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez serán los capitanes suplentes en caso de ausencia del cordobés.

El martes, los campeones del mundo en 2022 acompañarán a Messi en su adiós definitivo a la selección, de la que es el futbolista con más títulos, goleador histórico (125 goles) y jugador con más partidos (207).