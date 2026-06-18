Davidovich se mete en cuartos en Queen's tras vencer a Moutet

El español Alejandro Davidovich (22º del mundo) se impuso este jueves al francés Corentin Moutet (36º) sobre la hierba de Queen's para clasificarse a cuartos de final del ATP 500 londinense, preparatorio para Wimbledon.

Davidovich, único español en el cuadro final de Queen's, venció 6-4, 6-3 a su rival parisino en la pista Andy Murray Arena y se enfrentará el viernes al estadounidense Tommy Paul (28º), que apeó al neerlandés Botic van de Zandschulp (56º) por un puesto en semifinales.

Paul, octavo cabeza de serie, está invicto en sus últimos siete partidos en Queen's desde su derrota ante Francisco Cerúndolo en 2023. El jugador de 29 años ganó el título en 2024 y se perdió la edición del año pasado por lesión.

La sorpresa del jueves fue la victoria del australiano Rinky Hijikata, procedente de las previas, ante el segundo cabeza de serie, el checo Jirí Lehecka (12º) por 4-6, 7-5, 7-6 (9/7).

Hijikata está 92 puestos por debajo de Lehecka en el ránking.

-- Torneo ATP de Queen's

. Individual masculinos - Segunda ronda:

Tommy Paul (USA/N.8) derrotó a Botic van de Zandschulp (NED) 7-6 (7/5), 6-3

Alejandro Davidovich (ESP/N.4) a Corentin Moutet (FRA) 6-4, 6-3

Rinky Hijikata (AUS) a Jirí Lehecka (CZE/N.2) 4-6, 7-5, 7-6 (9/7)