Davidovich tumba a Zverev y buscará la corona en Shanghái

El tenista español Alejandro Davidovich (N.26 de la ATP) se clasificó para su segunda final de un Masters 1000 tras derrotar este sábado al alemán Alexander Zverev (N.2) en Shanghái por 5-7, 6-4 y 6-3.

En la final de este torneo, el único Masters 1000 (los segundos torneos en importancia) que nunca ha ganado un tenista español, Davidovich podría enfrentarse a su compatriota Rafael Jódar (N.13), si derrota al ruso Daniil Medvedev (N.5).

El tenista malagueño de 27 años sólo disputó antes una final de un Masters 1000, la de Montecarlo en 2022, en tierra batida y en exterior, que perdió ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Davidovich buscará el domingo el tercer título ATP de su carrera, tras ganar este año en Mallorca (hierba) y hace apenas tres semanas el torneo de Chengdu (en duro).

Por su parte, Zverev, que se ha asegurado ya acabar el año como N.1 de la clasificación mundial, fue de más a menos en el partido y en el set decisivo dio muestras de agotamiento.

Con un poderoso saque (nueve aces y sin conceder una sola bola de break) y consistente desde el fondo de la pista, Zverev se apuntó el primer set al romper el servicio de Davidovich cuando el español trataba de forzar el tiebreak.

El segundo set fue un calco del primero, pero con diferente desenlace. Davidovich no perdió la fe tras desaprovechar dos bolas de quiebre, subió el nivel de su tenis y logró forzar la tercera manga tras romper a Zverev en el décimo juego.

Esto dio alas a Davidovich, que volvió a quebrar a Zverev al inicio del tercer set y supo mantener un alto nivel de juego para conservar la ventaja para cerrar el partido y clasificarse para la final.

Davidovich no dudó en calificar la victoria ante el futuro N.1 como "la más importante" de su carrera y se mostró optimista de cara a la final: "Ganar al jugador que mejor está jugando ahora mismo en el circuito me da mucha confianza".