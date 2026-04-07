De Argentina a Miami: la fiebre por el pádel cruza todas las fronteras

Arrancándose la etiqueta de deporte elitista, la pasión por el pádel se ha extendido con fuerza por el continente americano hasta su desembarco en Miami, donde se ha convertido en todo un fenómeno de moda.

Al calor del estilo de vida de Florida, este exclusivo deporte de raqueta ha encontrado una puerta de entrada ideal al estratégico mercado estadounidense.

La comunidad latina de Miami, familiarizada con una disciplina de raíces hispanas, lo adoptó como un ejercicio físico seguro durante la pandemia y ahora sus pistas con paredes de cristal proliferan en clubes, parques públicos y hoteles de lujo.

Empresarios se han lanzado a satisfacer la demanda de aficionados que, además de los beneficios de salud, ven en el pádel un espacio donde compartir con amigos y hacer nuevas relaciones.

Miami, junto al resto del estado de Florida, concentra el 40% de las pistas de pádel en Estados Unidos.

En el resto del país la construcción de canchas también avanza a gran velocidad, con un aumento del 100% en el último año y medio, pero la cifra nacional en 2025, más de 770 pistas, sigue lejos de las de Argentina (7.000) o México (2.500).

"Estados Unidos es un mercado nuevo, pero al pádel lo único que le hace falta es tiempo. País que lo conoce, país que lo hace crecer", advierte el argentino Fernando Belasteguín, considerado el mejor jugador que ha tenido este deporte, en una entrevista con la AFP.

"Es el deporte del futuro", asegura con un optimismo sin fisuras. "Es fácil de aprender, divertido, social. Lo practican hombres y mujeres, lo puede jugar un niño de cinco años y un abuelo de 85 y, hoy que vivimos a toda velocidad, se termina en poco más de una hora".

- Deporte en español -

Colgada la raqueta en 2024, Belasteguín dirige el torneo Miami Premier Padel, cuya segunda edición concluyó el domingo con triunfos de figuras españolas y argentinas.

Estos dos países se reparten el 90% de jugadores del top-50 mundial, en ambas ramas, una supremacía que frena por ahora las ambiciones del pádel de entrar en el programa olímpico en 2036.

En Miami, única parada estadounidense del circuito mundial Premier Pádel, más de 5.000 seguidores acudieron a disfrutar de la fase final del evento.

La fascinación por el pádel surgió en la capital latina de Estados Unidos mientras el resto del país abrazaba una disciplina similar pero autóctona, el pickleball, que también se juega principalmente en parejas y no requiere de paredes.

"El pádel nace (a finales de la década de 1960) en México y se exporta a Argentina y a España. Y Miami es un hub latinoamericano por definición", expone Sergio Montaner, propietario del céntrico Wynwood Padel Club.

"El 90% de nuestros clientes entre 2018 y 2021 eran latinoamericanos o europeos pero está cambiando cada vez más", advierte.

- Apetito por invertir -

A pocas cuadras, todavía en el moderno y floreciente barrio de Wynwood, un grupo de aficionados disputaba su torneo de los domingos en el club Real Padel, uno de los más antiguos de la ciudad.

"Me gusta el pádel porque es un deporte muy sociable y más amigable" que el tenis, argumenta Danny O'Neill, abogado de 34 años.

"Tiene el mismo ambiente de networking del golf", apunta. "Conoces a gente interesante y puede que acabes haciendo negocios con ellos".

Para Montaner, la sostenibilidad del auge de clubes dependerá de su "capacidad de crear una atmósfera de sociabilidad".

"En Estados Unidos hay mucho apetito por invertir en este mundo (...) pero sin clientes recurrentes, no hay negocio", resume Montaner, que registra más de 35.000 usuarios en sus instalaciones.

"Es cierto que hoy tiene un sesgo algo más elitista o menos democrático", señala. "La inversión que se requiere es alta, porque las canchas son más caras que las de tenis o pickleball, pero el aumento de la oferta hará que el pádel sea más asequible".

Estrellas de todo el espectro deportivo, desde los astros del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta el tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen, han contribuido al boom exhibiendo en redes su gusto por la raqueta.

Algunas incluso abrieron sus propios centros, como Zinedine Zidane en Francia, Rafael Nadal en España y próximamente Neymar en Brasil, punto clave de los avances en el sur del continente.

- "Nunca había tenido tantos alumnos" -

En 2025, Sudamérica albergaba un 19% de los 35 millones de jugadores amateurs a nivel mundial, solo superada por Europa (61%), según la federación internacional de pádel.

"Nunca había tenido tantos alumnos", observa Jefferson Velho desde sus tres décadas de experiencia dando clases en Brasil, donde se estiman unos 600.000 practicantes.

La Academia Santo Pádel de Sao Paulo, donde entrena Velho, decidió transformar antiguas canchas de fútbol sala aunque sus dueños creen que su clientela es distinta a la del deporte rey.

"Son públicos totalmente diferentes. Quienes juegan pádel vienen de practicar tenis o tenis playa", apunta Alexandre Castanha, uno de los propietarios de la academia.

"La facilidad del juego atrae al brasileño", apunta Velho, que sonríe al compartir otros de sus atractivos: "El lado social, el asado y la cerveza después del juego".