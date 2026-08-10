De Cambridge a Venecia: ¿Quién es Amy Hunt, campeona europea de los 100 m?

Oro en el Europeo de atletismo de los 100 m, este lunes en Birmingham, la atleta británica Amy Hunt logró por fin su primera dorada internacional, tras años conciliando estudios exigentes con el deporte de alto nivel.

- Gran esperanza

Nacida en 2002, Amy Hunt creció en Grantham, cerca de Nottingham. Se hizo un nombre en el atletismo en junio de 2019, solo con 17 años, al batir el récord del mundo júnior de 200 m en 22.42 segundos, todavía vigente.

"Es irreal", dijo entonces, en medio de la euforia de los medios británicos. "Más rápida que Dina Asher Smith", publicaron, comparándola con la estrella local, quinta clasificada este lunes.

La revista Vogue integró a Hunt en la lista de "rostros que definirán la década". La esperanza es enorme.

- Literatura en Cambridge

En paralelo a sus logros sobre la pista, Amy Hunt integró la prestigiosa Universidad de Cambridge en 2020. Durante la semana, seguía clases en una licencia de literatura inglesa. El fin de semana se desplazaba a Loughborough para entrenarse.

"Me gustaría retomar mis estudios algún día porque es algo que echo de menos", afirmó en julio en Londres.

"Antes que una atleta soy un ser humano. Tengo ganas de vivir mi vida, aprender, crecer intelectualmente y de ser inspirada por cosas que me hagan salir de mi burbuja. La vida es mucho más que nueve pasillos sobre una pista".

- Primeros contratiempos -

El ritmo era intenso y muy difícil de mantener a largo plazo.

En 2021, Hunt no logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. En 2022 sufrió una grave lesión en el cuádriceps (rotura del tendón) durante una competición, se operó semanas después y su larga rehabilitación la obligó a regresar brevemente a casa de sus padres.

Ese periodo fue "uno de los más estresantes de mi vida", contó sobre sus ambiciones en estudios y atletismo.

"Me habría gustado saber que sería tan duro. Pero incluso si lo hubiera sabido, creo que volvería a hacerlo porque me gusta superarme en todos los aspectos de mi vida".

- La 'Dolce vita' italiana

Diplomada en Cambridge en 2023, Amy Hunt decide dedicarse a tiempo completo al atletismo y abandona Inglaterra para instalarse en Padua, cerca de Venecia, donde es entrenada por el italiano Marco Airale.

"Me encanta esta vida en la que puedo hacer una sesión láctica horrible por la mañana y pasear por Venecia por la tarde", aprecia.

El equilibrio mejora. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se hace con una medalla de plata junto a sus compañeras en los relevos 4x100 m.

Un año después, durante la reunión de Liga de Diamante en Londres, termina tercera en los 200 m y cruza la línea en 22.31 segundos, mejorando su récord personal... que seguía siendo el obtenido en 2019, seis años antes.

Dos meses más tarde, vuelve a mejorar (22.08) y logra la medalla de plata mundial en los 200 m de Tokio, por detrás de la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden.

- ¿Arrasará en Birmingham? -

Tras su oro del lunes en los 100 m, aspira ahora a abandonar Birmingham con más metales al cuello, inscrita en los 200 m y en el relevo femenino.

"Es la primera vez que el Europeo se celebra en Reino Unido así que, ¡Vamos a darlo todo! ¡Me van a ver mucho!".