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De Miñaur y Francisco Cerúndolo avanzan a cuartos en Queen's

De Miñaur y Francisco Cerúndolo avanzan a cuartos en Queen's
Francisco Cerúndolo durante su victoria ante Jenson Brooksby en la segunda ronda de Queen's. En Londres, el 17 de junio de 2026 Adrian Dennis
AFP
17 de junio de 2026

El australiano Álex De Miñaur, sexto del mundo y primer cabeza de serie, se clasificó a los cuartos de final en el torneo sobre césped de Queen's, tras ganar este miércoles en su duelo de segunda ronda al canadiense Denis Shapovalov (41º) por 6-4 y 6-1.

También avanzó a cuartos de final el tenista argentino mejor situado en el ranking mundial, Francisco Cerúndolo (27º), que superó por 6-0 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby (73º).

En la siguiente ronda, Cerúndolo tendrá como adversario al local Arthur Fery (140º), que participa con una "wild card" (invitación) y que derrotó por su parte al francés Adrian Mannarino (44º) por 7-6 (9/7) y 6-4.

Por su parte, De Miñaur buscará el pase a semifinales con un duelo de cuartos ante el estadounidense Brandon Nakashima (32º), que este miércoles derribó sin excesivas complicaciones (6-2, 6-2) al peruano Ignacio Buse (35º).

-- Torneo ATP de Queen's

. Individual masculinos - Segunda ronda:

Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 6-1

Brandon Nakashima (USA) a Ignacio Buse (PER) 6-2, 6-2

Arthur Fery (GBR) a Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (9/7), 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG/N.7) a Jenson Brooksby (USA) 6-0, 6-4

./bds/dr/iga

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