De Miñaur y Francisco Cerúndolo avanzan a cuartos en Queen's

El australiano Álex De Miñaur, sexto del mundo y primer cabeza de serie, se clasificó a los cuartos de final en el torneo sobre césped de Queen's, tras ganar este miércoles en su duelo de segunda ronda al canadiense Denis Shapovalov (41º) por 6-4 y 6-1.

También avanzó a cuartos de final el tenista argentino mejor situado en el ranking mundial, Francisco Cerúndolo (27º), que superó por 6-0 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby (73º).

En la siguiente ronda, Cerúndolo tendrá como adversario al local Arthur Fery (140º), que participa con una "wild card" (invitación) y que derrotó por su parte al francés Adrian Mannarino (44º) por 7-6 (9/7) y 6-4.

Por su parte, De Miñaur buscará el pase a semifinales con un duelo de cuartos ante el estadounidense Brandon Nakashima (32º), que este miércoles derribó sin excesivas complicaciones (6-2, 6-2) al peruano Ignacio Buse (35º).

-- Torneo ATP de Queen's

. Individual masculinos - Segunda ronda:

Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 6-1

Brandon Nakashima (USA) a Ignacio Buse (PER) 6-2, 6-2

Arthur Fery (GBR) a Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (9/7), 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG/N.7) a Jenson Brooksby (USA) 6-0, 6-4

./bds/dr/iga