Decepcionante actuación

La selección de Panamá fue eliminada del Clásico Mundial 2026, al perder en su cuarto y último partido de su grupo (el A) ante su par de Colombia por tablero de 4-3, en partido jugado ayer en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

Con esta derrota, los dirigidos por José Mayorga no lograrían asegurar la clasificación directa al próximo Clásico, en 2029, y quedarían últimos en el grupo A, con récord de 1-3 (al igual que Colombia), aunque faltan partidos (anoche, hoy y mañana) en esa llave por disputarse para definir las posiciones finales. Un punto válido a resaltar fue que este encuentro significó la despedida de Paolo Espino.

El lanzador derecho de 39 años puso punto y final a su carrera deportiva como beisbolista profesional, al trabajar como abridor en 4.1 episodios y permitir 1 imparable, 1 base por bolas y lograr 4 ponches, empleando un total de 59 lanzamientos, 43 en la zona de los strikes. Panamá arrancó el torneo el 6 de marzo, perdiendo 3-1 ante Cuba, luego del día 7, volvió a caer, pero ante Puerto Rico (4-3), y recuperó sensaciones ante Canadá, al vencer 4-3, el 8 de marzo.

“Fracaso, fracaso total”, así se refirió el pelotero panameño Edmundo Sosa, tras la eliminación. “Pienso que teníamos un grupo de jóvenes bastante bueno...simplemente fracaso total”.