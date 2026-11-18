El golfista estadounidense Bryson DeChambeau, dos veces ganador del US Open, se unió este martes al European Tour (circuito europeo) para la temporada de 2027 después del colapso de LIV Golf.

DeChambeau, que tiene 33 años, fue una de las mayores estrellas que dejó en 2022 el US PGA Tour para unirse al lucrativo LIV, el circuito disidente que estaba siendo impulsado con fondos sauditas.

El LIV Golf perdió a principios de este año el aporte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita y en septiembre había presentado una solicitud de protección por bancarrota, a la vez que sus directivos se comprometían a relanzar la competición para la próxima temporada en forma de un LIV 2.0.

Sin embargo, los planes para relanzar el proyecto fracasaron y a principios de este mes se confirmó el cierre definitivo.

En las últimas semanas, varias figuras implicadas en el LIV Golf se habían desligado del proyecto, entre ellos los españoles Jon Rahm y Sergio García, o los ingleses Ian Poulter y Tyrrell Hatton.

La inclusión de DeChambeau en el European Tour podría abrirle la puerta a la posibilidad de ganar su lugar en el PGA Tour en 2028.