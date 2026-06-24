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AFP | En la pantalla gigante del Philadelphia Stadium, en EE.UU., se presenta un anuncio de “hydration break”, durante un juego en el Mundial. KEVIN C. COX / Getty Images via AFP
AFP | Jugadores de Bosnia y Herzegovina. STU FORSTER / Getty Images via AFP
Redacción Metro Libre
24 de junio de 2026

REDACCIÓN | El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió ayer las obligatorias pausas de hidratación que se producen en cada tiempo de los partidos del Mundial y que además sirven para pasar publicidad en las transmisiones de televisión.

La medida se adoptó alegando altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, Canadá y México, pero ha generado críticas de entrenadores, jugadores y aficionados que consideran que altera el ritmo natural de los encuentros.

“El motivo de estas pausas es claramente el calor”, aseguró en una entrevista con la agencia EFE. Infantino argumentó que la FIFA tiene que “dar iguales condiciones a todos” y que permitir pausas solo en determinados partidos daría ventaja a algunos equipos sobre otros.

Añadió que “la FIFA no gana absolutamente nada con esto”, ante las sospechas de intereses comerciales o televisivos.

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