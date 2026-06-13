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Del Toro gana la 7ª etapa del Tour Aura, Seixas cerca de la hazaña

Del Toro gana la 7ª etapa del Tour Aura, Seixas cerca de la hazaña
El corredor mexicano del UAE Team Emirates XRG, Isaac Del Toro, celebra en línea de meta su victoria en la 7ª etapa del Tour Aura (antiguo Dauphiné), en el alto del Grand Colombier, en los Alpes franceses, el 13 de junio de 2026 Anne-Christine POUJOULAT
Del Toro gana la 7ª etapa del Tour Aura, Seixas cerca de la hazaña
El corredor francés del Decathlon CMA CGM, Paul Seixas, con el maillot blanco de mejor joven, durante la 7ª etapa del Tour Aura, entre La Bridoire y el Grand Colombier, en los Alpes franceses, el 13 de junio de 2026 Anne-Christine POUJOULAT
AFP
13 de junio de 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso en solitario este sábado en la 7ª etapa del Tour Aura (antes conocido como Dauphiné), marcada por la espectacular remontada del joven francés Paul Seixas, que no pudo sin embargo culminar su hazaña.

Del Toro, líder del equipo UAE, se impuso en la cima del Grand Colombier con 24 segundos de ventaja sobre el español Juan Ayuso, al que dio alcance y adelantó a menos de dos kilómetros para meta.

"Me cuesta un poco gestionar estas subidas tan largas, pero me voy acostumbrando y mejoro en cada carrera. No estaba lleno de confianza, pero tenía muchas ganas de intentar conseguir la victoria hoy", declaró Del Toro, ganador del UAE Tour y la Tirreno-Adriático este año antes de verse obligado a abandonar la Vuelta al País Vasco en abril tras una caída.

Paul Seixas, obligado a reducir una desventaja de cuatro minutos sobre el pelotón luego de una caída, y protagonista de una persecución frenética durante 65 kilómetros, pagó sus esfuerzos en la terrible ascensión al Grand Colombier (8,4 km al 10,2%).

El prodigio francés terminó 7º del día, a 1:22 del mexicano, antes de la última etapa el domingo.

El australiano Luke Tuckwell hizo lo suficiente para conservar el maillot de líder amarillo y azul de líder de la general, pese a ceder 2:33 respecto a Del Toro.

El mexicano subió al tercer puesto de la general, a 49 segundos de Tuckwell y a solo siete segundos del estadounidense Matteo Jorgenson, que fue cuarto en la etapa a 41 segundos.

Clasificación de la etapa

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD) los 133,6 km en 3 h 41:41.

(velocidad media: 36,2 km/h)

2. Juan Ayuso (ESP/LTK) a 24.

3. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 38.

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 41.

5. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 41.

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 1:17.

7. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:21.

8. Cristian Rodriguez (ESP/XAT) 2:29.

9. José Félix Parra (ESP/CJR) 2:31.

10. Jan Castellón (ESP/CJR) 2:33.

11. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 2:33.

...

Clasificación general

1. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 25 h 59:09.

2. Matteo Jorgenson (USA/TVL) a 42 segundos.

3. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 49.

4. Juan Ayuso (ESP/LTK) 1:06.

5. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 1:33.

6. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:54.

7. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 1:59.

8. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 2:17.

9. Cristian Rodríguez (ESP/XAT) 2:33.

10. José Félix Parra (ESP/CJR) 3:02.

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