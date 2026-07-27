Del Toro y Seixas piden cita para el futuro en el Tour

Tadej Pogacar arrasó con otra victoria incontestable en el Tour de Francia, pero los aficionados al ciclismo pudieron hacerse una idea de los Tours del futuro con la batalla por el maillot blanco de mejor joven.

Tras un igualado duelo que comenzó desde la salida en Barcelona, el mexicano Isaac Del Toro, de 22 años, superó al prodigio francés Paul Seixas, de 19, tanto para hacerse con el tercer puesto de la general como con el maillot blanco.

Pogacar puede seguir dominando este deporte durante muchos años más, pero, como mínimo, es probable que se enfrente a una oposición más dura a medida que sus jóvenes rivales vayan madurando y progresando.

"La próxima generación se ve muy fuerte", dijo Pogacar, señalando a su amigo y compañero de equipo Del Toro.

"Muchos otros corredores están subiendo muy fuertes, es un buen futuro para el ciclismo lo que viene en los próximos años".

Del Toro terminó finalmente con poco más de dos minutos de ventaja sobre Seixas, pero esa diferencia no reflejó lo reñido que había sido su pulso, ya que solo 24 segundos los separaban al inicio de la etapa reina del sábado en los Alpes.

Seixas puede sentir cierta decepción por quedarse fuera del podio tras haberse "roto" el sábado, pero la magnitud de su logro no puede subestimarse.

- El más joven desde 1937 -

Fue el corredor más joven en tomar la salida en un Tour desde Adrien Cento en 1937.

Del Toro, en cambio, disputaba su tercera gran vuelta y el año pasado se quedó a un suspiro de ganar el Giro de Italia.

Así que llevar al mexicano al límite y terminar cuarto en la que es la carrera más dura del ciclismo —y además, una que se volvió aún más exigente por diez días de ola de calor— es un resultado meritorio.

"Dentro de unos días, con un poco de aire, habrá algo de orgullo", dijo Seixas.

El galo superó con holgura a corredores como Juan Ayuso y Tom Pidcock, que en los últimos años han subido al podio de la Vuelta a España, e incluso a antiguos ganadores de grandes vueltas como Richard Carapaz y Sepp Kuss.

Puede que le haya faltado la elegancia y la brillantez atrevida que mostró en primavera al ganar la Vuelta al País Vasco y la Flecha Valona, pero esta carrera fue tres veces más larga que cualquier otra en la que hubiera competido antes.

Nunca estuvo cerca de ganar una etapa ni de lanzar un ataque capaz de dar un vuelco a la general, pero mostró una admirable resistencia y determinación mientras otros corredores más experimentados se desmoronaban.

Podría parecer un objetivo arriesgado que gane un Tour mientras Pogacar siga en activo, pero sin duda parece capaz de romper la sequía de victorias de 41 años sin victoria del país anfitrión en la Grande Boucle.

"Conocemos sus cualidades, su talento, su madurez, su mentalidad, su físico excepcional", dijo el director del equipo Decathlon CMA CGM de Seixas, Julien Jurdie. "El año que viene será mucho más fuerte".

- Del Toro ante la encrucijada -

Del Toro se encuentra en una situación peculiar. Fue 36º en su primer gran vuelta en la Vuelta a España hace dos años, antes de terminar segundo en el Giro del año pasado y ahora tercero en el Tour.

Está claramente preparado para ganar una Gran Vuelta ahora mismo, pero sus perspectivas también dependen de los planes de su equipo UAE Emirates-XRG en torno a Pogacar.

Si se le exige respaldar las ambiciones de Pogacar, como ocurrió en Francia, eso limitaría sus propias aspiraciones.

Cuesta imaginar que quiera limitarse a un papel de súper gregario el año que viene.

Y más allá de esos dos, ¿qué perspectivas se abren para el resto?

El francés Lenny Martinez, un talentoso escalador, se confirmó realmente en este Tour, terminando quinto con 23 años.

Ayuso, séptimo clasificado en la general y también de 23 años, fue una sensación adolescente antes que Seixas, al acabar tercero en la Vuelta en 2022.

El británico Oscar Onley, de 23 años, ha tenido una temporada trastornada por lesiones y enfermedad, pero hace un año terminó cuarto en el Tour.

Los italianos Davide Piganzoli, de 24 años, y Giulio Pellizzari, de 22, terminaron ambos entre los diez primeros del Giro este año.

El ciclismo tiene por delante un futuro prometedor, con posibles batallas emocionantes en las Grandes Vueltas; pero puede que la nueva hornada de corredores tenga que esperar a que Pogacar se retire para soñar con ganar el mayor premio de este deporte.