Delegación de Panamá compitió en dos finales de la Paranatación en Colombia

La delegación de Panamá compitió en dos finales en la competencia de Paranatación de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 que se desarrolla en Colombia.

Según el reporte de la delegación de Panamá, Luis Visuete participó en la final de los 100 metros pecho SB4 en el Centro Acuático de la Universidad Popular del Cesar. Visuete cruzó la meta en la cuarta posición (1:58.17).

La medalla de oro fue para Moisés Fuentes de Colombia (1:38.47), plata para el también colombiano Miguel Rincón (1:48.46) y el bronce se lo llevó Diego Rivero de Argentina (1:54.10).

El para atleta panameño Carlos Urrunaga participó en los 100 metros pecho categoría SB8 y se posicionó en un quinto lugar (1:44.96).

El oro fue para Vicente Almonacid de Chile y las medallas de plata y bronce para Juan Castro y Juan Buitrago de Colombia.