Delegación panameña dice presente en el Optimist International Junior Golf Championship

El gran momento que atraviesa esta disciplina en el país fue ponderado por la dirigencia local, que ve en esta masiva participación el resultado de un plan de desarrollo sostenido.'Panamá posee un enorme potencial en el golf juvenil. Actualmente, el semillero local atraviesa un momento extraordinario; prueba de ello es que, además de esta importante cita en el Optimist, dos equipos de jóvenes panameños compitieron en varios torneos en territorio estadounidense', destacó Joaquín Boyd, directivo de categorías juveniles de Apagolf.