Delmira Pierce, la leyenda del baloncesto femenino panameño

La basquetbolista panameña Delmira Pierce conocida como “El Ciclón del Caribe” se consolidó como una de las figuras más representativas del deporte femenino en el país, gracias a una carrera marcada por esfuerzo, disciplina y múltiples logros en las canchas nacionales e internacionales.

Pierce inició su trayectoria en ligas escolares y comunitarias, donde rápidamente destacó por su talento natural y su carácter competitivo. Ese rendimiento la llevó a integrar la selección nacional de Panamá a temprana edad, convirtiéndose en pieza clave en torneos regionales y clasificatorios de la Federación Internacional de Baloncesto.

Entre sus principales participaciones se cuentan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de campeonatos continentales donde dejó huella como una jugadora polivalente, con gran capacidad ofensiva y liderazgo en la defensa.

Su aporte no solo se reflejó en puntos y rebotes, sino también en la motivación y ejemplo que representó para sus compañeras de equipo.

Más allá de sus logros en cancha, Pierce es reconocida como promotora del desarrollo del baloncesto femenino, inspirando a nuevas generaciones de atletas a abrirse camino en un deporte que por años estuvo dominado por la rama masculina.

Hoy, su nombre forma parte de la historia del básquet nacional, no solo como una jugadora destacada, sino como símbolo de perseverancia y superación para los panameños.