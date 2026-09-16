Depay, villano: Estudiantes pasa a semifinales de la Libertadores al vencer a Corinthians

El neerlandés Memphis Depay erró un penalti en el tiempo agregado y Estudiantes de La Plata venció este miércoles 1-0 a Corinthians para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

Alexis Castro anotó en el minuto 87 el único gol del partido en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo, tras un buen centro de Tomás Palacios con la pelota a punto de salir por la última línea.

Depay tuvo la oportunidad de igualar en el 90+11' y salvar a los suyos, con un penal sentenciado por una clara mano del central Leandro González Pírez, pero mandó la bola al cielo.

El triunfo del Pincha sentenció este cruce después del empate 1-1 de la semana pasada en La Plata.

El Corinthians ve profundizada su crisis, ya que además encadena cinco derrotas consecutivas en el Brasileirão 2026.

Cuatro veces campeón de la Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), el equipo pincharrata buscará el pase a la final contra el ganador entre Flamengo y Independiente del Valle, que deciden el jueves el último cupo en semifinales en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

Defensor del título, el Fla ganó 2-0 en Quito.

La otra semifinal enfrentará a Fluminense, que despachó el martes a Platense, y Palmeiras, que eliminó a Liga de Quito este miércoles en tanda de penales.

- Problemas desde el principio -

Estudiantes le complicó la vida a Corinthians todo el partido, con una presión alta que impidió que el Timão pudiese dar fluidez a su juego.

Depay probó suerte con un tiro libre directo antes de la primera pausa de hidratación, pero su remate se perdió por la última línea.

El partido, a fin de cuentas, se jugaba como convenía a la visita. El marcador se mantenía inamovible, mientras el Pincha buscaba forzar un error que Joaquín "Tucu" Correa o Guido Carrillo pudiesen capitalizar.

El balance del anfitrión era flojo al llegar el descanso: un remate desviado del peruano André Carrillo y un disparo de Kaio César que controló sin mayores dificultades el portero visitante, el uruguayo Fernando Muslera.

- Crisis -

No cambiaron las cosas en la segunda parte.

Ni Depay, ni Rodrigo Garro, ni Breno Bidon entraban en juego.

Finalmente, en el 77', hubo un momento de electricidad, con un tiro del lateral izquierdo Matheus Bidu que obligó a Muslera a estirarse para despejar.

Y entonces llegó un final de montaña rusa.

Castro anotó después de una buena jugada individual de Palacios y, cuando los anfitriones parecían condenados, llegó el penalti de González Pírez.

Depay, llamado a ser figura, falló.

El internacional con Países bajos había sido clave en la eliminatoria de octavos de final del Corinthians ante otro club argentino, el Rosario Central de Ángel Di María. Dio la asistencia del gol del triunfo 1-0 de la vuelta, de Breno Bidon, tras un empate 0-0 en la ida.

A los problemas en cancha para el Timão se suman vientos de crisis institucional, pues el presidente del club, Osmar Stabile, fue acusado por el Ministerio Público de usar fondos del club para pagar seguridad personal entre julio de 2025 y agosto de 2026 (unos 140.000 dólares).

La justicia debe decidir si acepta la denuncia y lleva al directivo a juicio.

Stabile está a cargo desde marzo de 2025, tras la destitución de su antecesor, Augusto Melo, que enfrenta un juicio por hurto y lavado de dinero. Fue ratificado en agosto de ese año.