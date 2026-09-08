Deportistas naturales de Culturismo dieron su mejor versión en tarima

ML | La competencia de Culturismo Natural ‘Ascenso al Olimpo 2026’ fue la vitrina para que los atletas lograran alcanzar niveles elevados de desarrollo y rendimiento deportivo sin el uso de esteroides y sustancias dopantes, solo disciplina, buena alimentación y ganas de superar sus límites.

Nuevos prospectos, completando los más de 30 participantes (nacionales y extranjeros), se unieron al ‘show’ en el Teatro La Huaca del Centro de Convenciones ATLAPA, en Ciudad de Panamá, el 5 de septiembre, demostrando el creciente interés por el Culturismo Natural.

Desde la WNBF Panamá, organizador del evento, reiteró que los ganadores recibieron medallas y trofeos y, en ciertas categorías, se otorgó el carné profesional de Culturismo Natural. Se confirmó una nueva edición para 2027.