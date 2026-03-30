Desestimada la demanda del Cardiff en juicio por la muerte del futbolista Emiliano Sala

Más de siete años después de la muerte en un accidente aéreo del futbolista argentino Emiliano Sala, la justicia francesa desestimó este lunes la demanda de indemnización del club galés de fútbol Cardiff City al francés FC Nantes.

Sala, entonces jugador del Nantes, falleció a los 28 años en un accidente de avión mientras sobrevolaba el canal de la Mancha en enero de 2019 hacia Cardiff, luego de fichar por el club galés, entonces en la Premier League, y con el que no llegó a jugar.

El Cardiff acudió en 2023 al tribunal de Comercio de Nantes para reclamar una reparación en concepto de pérdidas de ingresos y otros perjuicios sufridos debido al fallecimiento del jugador, estimados por la entidad galesa en unos 122 millones de euros (unos 140 millones de dólares).

- 300.000 euros de indemnización -

El tribunal de Nantes (en el oeste de Francia) desestimó la demanda y condenó al Cardiff a indemnizar al Nantes con 300.000 euros (unos 344.000 dólares) por perjuicio moral.

"Iniciamos este procedimiento para que se arrojara luz sobre el caso y por respeto a la memoria de Emiliano Sala. Hoy constatamos con amargura que los principios de transparencia, integridad y seguridad en el fútbol profesional no han llegado a imponerse en esta decisión", afirmó Céline Jones, abogada del Cardiff City.

Por su parte, los abogados del FC Nantes se declararon "muy felices" con la decisión.

"El FC Nantes no es para nada responsable de la tragedia acaecida y nos congratulamos de que el tribunal nos haya escuchado y lo confirme en términos claros", declaró a la prensa el letrado Jérôme Marsaudon.

En otro procedimiento relacionado con el contencioso entre los dos clubes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró en 2022 que la transferencia del jugador ya era efectiva en el momento del accidente, por lo que la cuestión se centraba ahora en la organización del vuelo.

El Cardiff City defendía que el FC Nantes era, a través de su agente Willie McKay, el organizador del vuelo privado en el que también falleció el piloto del aparato, David Ibbotson.

Willie McKay "no podía ignorar la ilegalidad del vuelo", afirmó el abogado del club galés, Olivier Loizon, a comienzos de diciembre durante su alegato ante el tribunal de Comercio.

Según el letrado, el agente actuó con "negligencia". "Cualquiera que fuera la causa final del accidente, (Emiliano Sala) no debería haber estado en ese vuelo", insistió.

- "Cifras fanstasmagóricas" -

Los abogados del Nantes recordaron por su parte que la justicia británica ya condenó a David Henderson como organizador del vuelo, por contratar a un piloto que sabía que no estaba cualificado y por transportar a un pasajero sin autorización válida.

Los abogados del FC Nantes también rechazaron durante la vista las cifras "fantasmagóricas" reclamadas por el club galés en concepto de daños y por ingresos no obtenidos.

En 2023, el tribunal de fútbol de la FIFA ya ordenó al Cardiff pagar al Nantes el saldo del traspaso del jugador argentino, es decir, unos 11 millones de euros (12,7 millones de dólares) de un total de 17 millones de euros (19,6 millones de dólares).