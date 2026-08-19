Después de los goles, ¿la hora de los títulos para Mbappé en el Real Madrid?

Decenas de goles, pero sin que ello se haya traducido en títulos: Kylian Mbappé ha brillado en el plano individual en sus dos primeros años como jugador del Real Madrid pero sin los éxitos colectivos con los que soñaba. ¿Será su tercera temporada como merengue la de los trofeos?

El Mundial 2026 fue también agridulce para él: fue el máximo anotador del torneo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo y de la selección de Francia, pero los Bleus quedaron cuartos.

Hace un año, Mbappé afrontaba el inicio de la temporada con unas expectativas altísimas, soñando con dar la Liga española y la Champions europea al Real Madrid, y coronarlo todo con la Copa del Mundo con Francia.

Pero el destino, caprichoso, le permitió ser el máximo goleador en esos tres torneos, pero sin la consagración colectiva que esperaba.

"Ser el máximo anotador es algo que me produce orgullo, pero me hubiera gustado que viniera también con la copa", escribió el capitán de Francia en una carta abierta a sus compatriotas.

"Duele y seguirá doliendo un tiempo", admitió después de la decepción de no llegar esta vez a la final mundialista.

Esa desilusión, en un Mundial al que Francia llegaba señalada por muchos como la gran favorita, se sumó a sus dos años como jugador del Real Madrid, sin grandes títulos y con numerosas frustraciones, mientras que su exequipo PSG se proclamaba dos veces campeón de Europa justo después de su salida del plantel.

- "¡Este año tenemos que ganar!" -

En el palmarés de Mbappé faltan sobre todo la Liga de Campeones europea y, en el plano individual, el Balón de Oro.

En declaraciones a Real Madrid TV, el atacante francés no oculta que las urgencias están ahí y que esta temporada 2026-2027 se la plantea con la necesidad de sacarse varias espinas.

"Este año tenemos que ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a ganar títulos. Es lo que deseamos y va a pasar, siento que el equipo tiene ganas. Estaremos centrados en dar alegrías a los madridistas, no hay nada más importante que ganar títulos con el equipo y sentir la alegría de la afición", subrayó Mbappé, máximo goleador de la Liga en sus dos años en España.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, el atacante madridista ha sumado 86 dianas en 103 partidos desde que llegó al Santiago Bernabéu a mediados de 2024.

Pese a su olfato anotador, la parte final de la pasada temporada se vio enrarecida para él por un cierto divorcio con la grada y los abucheos de un sector de los aficionados, que le reprochaban una actitud demasiado individualista e incluso que se estuviera reservando para llegar en forma al Mundial con Francia.

- Nueva etapa con Mourinho -

Con la selección, Mbappé ha demostrado en el Mundial su capacidad de liderazgo, dentro y fuera del campo, y que es capaz de bajar al barro para trabajar por el bien del equipo, incluso compartiendo protagonismo con otras figuras como Ousmane Dembélé o Michael Olise.

En Madrid puede que ese sea su principal reto, en un equipo plagado de egos desmesurados y fuertes personalidades.

El vestuario del equipo fue noticia al término de la pasada temporada, especialmente por el altercado entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, que terminó con el uruguayo en el hospital.

Para evitar nuevas escenas de tensión, el Real Madrid ha puesto el equipo en manos de un entrenador de carácter implacable y reputación de gran firmeza, el portugués José Mourinho, que afronta un segundo mandato personal en la Casa Blanca.

"Creo que es muy positivo tener un entrenador como Mourinho, que sabe cómo ganar", estimó Mbappé.

A sus 27 años y con siete ligas francesas ganadas, Mbappé solo ha conseguido dos trofeos menores desde que está en el Real Madrid, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA, ambos en 2024.

Una anomalía para un jugador de su talento, que tocó el cielo muy joven al ganar el Mundial 2018 y que sigue buscando la confirmación definitiva como el mejor del mundo.