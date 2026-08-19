Panamá conquista ocho medallas en Bádminton

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La Unión Panameña de Bádminton firmó una jornada histórica tras cosechar ocho medallas en dos competencias internacionales simultáneas.En el II Bolivia International Future Series, la delegación panameña conquistó dos medallas de bronce en las modalidades de dobles mixto e individual femenino. Por su parte, en el V Iberoamericano de Bádminton, los atletas canaleros destacaron con dos preseas de plata en dobles masculino y femenino, sumadas a tres de bronce en dobles mixto e individuales.