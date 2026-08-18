Reforma educativa: las distintas propuestas que se debaten

El debate sobre una nueva Ley de Educación o una reforma a la legislación vigente tiene tres frentes: la iniciativa que prepara el Ministerio de Educación (Meduca), el Proyecto de Ley 617 que permanece pendiente de primer debate en la Asamblea Nacional y los planteamientos presentados por los gremios docentes.

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, confirmó que el Meduca trabaja en su propia iniciativa y aseguró que el proceso debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. Vega Osorio se comprometió a impulsar una Ley Educativa que “permita fortalecer y modernizar el sistema nacional de educación”.

Mientras tanto, el Proyecto 617 plantea un nuevo marco curricular, con énfasis en innovación, para que los estudiantes desarrollen competencias, habilidades y destrezas conectadas con el mundo productivo y con estándares internacionales.

En materia de equidad, busca garantizar las mismas oportunidades educativas mediante estándares comunes. También contempla cambios en la formación continua de los docentes, las pruebas de ingreso y el escalafón docente. También se propone la desburocratización del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

Por otro lado, los gremios magisteriales agrupados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep) presentaron una propuesta de 72 páginas.

Entre sus recomendaciones están una evaluación integral del sistema educativo, una descentralización real y fiscalizada, la evaluación de las máximas autoridades educativas y un rediseño curricular.

Los gremios también plantean la creación de una Defensoría de la Comunidad Educativa, además de cambios en educación inclusiva, formación docente, primera infancia, colegios particulares y designación de autoridades educativas. El profesor Humberto Montero dijo que la propuesta busca reformar y actualizar la ley educativa vigente, no crear una nueva legislación.