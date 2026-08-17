Gobierno avanza en transformación del BDA en un instituto y cierre del Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) avanza hacia su cierre definitivo, mientras que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) se reestructura para transformarse en un instituto de fomento.

El Gobierno ya trabaja en los proyectos de ley y en los planes operativos para ejecutar ambos cambios, con el objetivo de ordenar la gestión, reducir costos y evitar duplicidades en el financiamiento público.

En el caso del BHN, el Gobierno presentará un proyecto de ley para ordenar el cierre progresivo de sus operaciones a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Bajo el nuevo esquema, la Caja de Ahorros asumirá el financiamiento hipotecario y la administración de las carteras de crédito de la entidad. El proceso se hará de forma gradual para garantizar la continuidad de atención a los usuarios.

Para evitar confusiones, el banco administrará estos productos de forma separada de sus operaciones habituales. Por ello, las autoridades aclararon que no se trata de una fusión bancaria.

Paralelamente, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) concentrará las funciones relacionadas con la política de vivienda social, incluidos los programas y proyectos de interés social.

El nuevo modelo también busca reducir costos operativos, eliminar duplicidades y abrir espacio al sector privado en proyectos de vivienda de interés social, tanto para venta como para alquiler.

Por su parte, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) avanza en un plan de reestructuración para convertirse en un Instituto de fomento agropecuario.

Actualmente el Banco Nacional de Panamá encabeza el proceso de reestructuración y saneamiento financiero de la entidad.

Entre las medidas ya aplicadas está la reducción de pérdidas, que pasaron de B/.15 millones a B/.9.4 millones en 2025. También se ejecutó un plan de contención del gasto que incluyó reducción de personal, cierre de 20 sucursales y disminución de la flota vehicular de 250 a 100 vehículos.

Además, inició una revisión de la cartera para mejorar la calidad de los préstamos y evitar que el banco sea utilizado para refinanciar operaciones deterioradas de otras entidades.

El BDA trabaja junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional en un proyecto de ley para concretar su transformación. La propuesta contempla trasladar parte de la cartera a un fideicomiso para agilizar su recuperación y reducir posibles pérdidas.