¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?

El expresidente de la República, Martín Torrijos, dio un paso formal ayer al presentar ante el Tribunal Electoral (TE) la solicitud de constitución de su nueva propuesta política, “Unidos para la Nueva Era” (UNE). Durante el anuncio, el exmandatario reveló los nombres del Equipo de Dirección Provisional que lo acompaña en esta iniciativa, una directiva conformada por profesionales de trayectoria y representantes de diversos sectores de la sociedad.

La directiva provisional está integrada por la doctora Lourdes Moreno, Mariel Fuentes como segunda vicepresidenta, Jaclyn Cerrud Espino (vicepresidenta de la Mujer), Alejandro Suárez (vicepresidente de la juventud) y Sara Omi Casama (vicepresidenta de los pueblos originarios). En el plano administrativo y operativo figuran Jorge Rivera Staff, Sixta Díaz (primera subsecretaria), Carlos Vallarino (tercer subsecretario), Juan Carlos Córdoba (secretario de Realización), Luis Miguel Uribe (secretario de Asuntos Electorales) y Jaqueline Tuñón (secretaria de Información).

Torrijos explicó que este equipo temporal refleja el compromiso de cambio y la capacidad de integrar a hombres, mujeres, jóvenes y minorías representadas. El líder político enfatizó que UNE se distingue por un estatuto que impone el deber ético de denunciar actos de corrupción y prácticas clientelistas, marcando distancia del desgaste de los partidos tradicionales.