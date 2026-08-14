La policía de Chile traslada a casi 300 presos de "alta peligrosidad" a una moderna cárcel

La policía de Chile inició este jueves el traslado de 295 reos de "alta peligrosidad" desde Santiago hasta la cárcel más moderna del país, en Talca, anunció el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en el marco de su campaña contra el crimen organizado.

Entre los presos afectados por la llamada Operación Cancerbero, 37 miembros de bandas criminales serán destinados a módulos de máxima seguridad bajo un régimen especial de vigilancia, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La cárcel La Laguna, situada a unos 300 km al sur de la capital, fue seleccionada por "sus condiciones de seguridad y capacidad para albergar internos de alta complejidad", precisó el ministerio.

"Los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda", escribió en X el ministro de Seguridad, Martín Arrau. "A quienes representan la mayor amenaza, más control, más vigilancia y menos capacidad de operar. En las cárceles manda el Estado, no los criminales".

Kast asumió el poder en marzo con el compromiso de poner en marcha una agenda de mano dura contra la delincuencia en Chile.

El país, uno de los más seguros de América Latina, ha sufrido en los últimos años un aumento de asesinatos y secuestros con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.

La semana pasada, el presidente anunció un paquete de reformas legislativas que incluye, entre otras medidas, la instauración de un régimen penitenciario especial para los líderes de organizaciones criminales o terroristas.

Kast precisó esta semana, en una entrevista para T13 Radio, que su propuesta contempla un esquema de "aislamiento casi total" para miembros de estas bandas.