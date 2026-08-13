Exigen mayor participación en consulta sobre manglares

Representantes del sector pesquero y empresarial de Chiriquí expresaron su preocupación por la falta de participación de las fuerzas vivas de la provincia, en la iniciativa relacionada con la protección de los manglares.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) abrió una consulta pública sobre el borrador de resolución que propone establecer los límites del Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo. La consulta inició el 14 de julio y culmina mañana 14 de agosto de 2026. Sin embargo, los sectores consultados cuestionan que no se haya realizado previamente una reunión con los posibles afectados y que la participación esté disponible solo por vía digital.

Alejandro Vásquez, presidente de Pescadores Unidos de Chiriquí, expresó que, “desafortunadamente, el sector pesquero y los concheros no tenemos acceso a eso, o sea, no participamos en la consulta pública”. Vásquez también advirtió sobre el impacto que podría tener la iniciativa. “Aquí hay más de 200 familias que dependen de los concheros. Diariamente van a coger concha y vienen”.

Por su parte, el empresario Felipe Rodríguez dijo que se enteraron recientemente de la iniciativa y manifestó su sorpresa porque, según señaló, “no hubo una consulta previa con la gobernanza chiricana ni con las distintas fuerzas vivas de la provincia”. Agregó que desconocen de dónde surgió la propuesta relacionada con los manglares. El empresario consideró preocupante que no se haya convocado previamente a una reunión con los diferentes sectores de Chiriquí para conocer y discutir la iniciativa.