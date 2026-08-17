$!Reforma educativa, principal reto de Vega

Uno de los principales desafíos del nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, será impulsar una reforma que moderniza la Ley Orgánica de Educación, establecida mediante la Ley 47 del 24 de septiembre de 1946.El proceso ya registra avances. Durante el pasado período legislativo, la Comisión de Educación, que presidía el diputado Jorge Bloise, presentó el proyecto de Ley 617 para reformar esta legislación. Entre sus propuestas está la creación de un organismo técnico e independiente para medir la calidad educativa y establecer estándares nacionales de aprendizaje.A esta iniciativa se suma una propuesta de 72 páginas presentada por los gremios UNEP y Unecep, con planteamientos sobre educación inclusiva, requisitos para ejercer la docencia, colegios particulares, primera infancia y la designación de autoridades educativas.