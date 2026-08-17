Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Wong llevó su pasión por el chocolate hasta una escultura de Bowser durante su formación en el Chocolate Bootcamp del pastelero y chocolatero franco-suizo, Amaury Guichon, una experiencia que esperaba desde hace varios años. 'Tuve cuatro días y medio para elaborar la pieza utilizando únicamente chocolate y sin estructuras internas, en un salón a 18 grados', contó. Aunque quedaron algunos detalles por terminar, la chef consideró que la experiencia fue un logro personal.