Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte

La pastelera panameña Elizabeth Wong contó a Metro Libre que “mi madrina tenía un local donde hacía dulces. Yo siempre iba y ella me enseñaba a hacer galletitas y bizcochos, siempre me incline por lo dulce”.

Sin embargo, su primera opción profesional era la arquitectura. Fue años después, en medio de una depresión, cuando decidió buscar algo que le gustara y empezó a buscar estudios de carreras cortas.

Así llegó a Le Cordon Bleu en Francia, donde optó por un programa que le permitió formarse en pastelería. Tras regresar a Panamá, Wong detalló que mantuvo su trabajo principal mientras continuaba practicando y capacitándose.

“La dificultad para conseguir algunos ingredientes y materiales me llevó a buscar una manera compartir sus conocimientos y empecé a dictar clases”, expresó. Además, la chef destacó que sus talleres en Wong Pastissier buscan ir más allá de seguir una receta, porque explica los procesos y la razón detrás de cada técnica.

Sobre la evolución de la pastelería en el país, Wong enfatizó que ahora existe mayor interés que hace una década, aunque todavía hay retos para acceder a insumos y herramientas. La dificultad, según explicó no solo está en conseguir los productos, sino también en que exista un mercado que sepa utilizarlos y consumir las preparaciones.