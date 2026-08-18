El Michi Fest busca ayudar a más de 500 gatos que están sin hogar

El amor por los gatos volverá a convertirse en acción con la cuarta edición del Michi Fest Panamá, que se realizará el 30 de agosto en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, de 12:00 m., a 9:00 p.m.

Josué Bethancourt, organizador del festival, explicó que esta edición llega con nuevas actividades, concursos y espacios pensados para toda la familia, pero con una meta central: esterilizar a más de 500 gatos sin hogar.

Entre las principales novedades estará una feria de adopción responsable dedicada solo a gatos adultos, además del Michi Bazar, donde emprendedores ofrecerán productos para felinos y para quienes forman parte de la comunidad “cat lover”.

Bethancourt destacó también la incorporación de una zona foodie y una programación que incluye más de 12 concursos durante el evento. Entre las actividades estarán el Michi Bingo, “Pinta a tu Michi Embajador Favorito” y el Pasillo de Muralistas, donde ilustradores y artistas realizarán obras en vivo que luego serán sorteadas.

El organizador resaltó que el festival busca unir entretenimiento y solidaridad. Como parte de esta iniciativa se desarrollará “CXM Celebra por los Michis”, una actividad en la que personas que cumplen años pueden recaudar fondos en honor a su cumpleaños para contribuir a la meta de esterilizaciones de este año.

Bethancourt explicó que “otra de las acciones será el reciclaje de aceite de cocina usado, dónde además de aportar al cuidado del ambiente se busca generar recursos para las esterilizaciones. Por cada cinco galones de aceite recolectados, la empresa Biocar donará $7 al fondo destinado a esta causa”.

Para Bethancourt, la intención es que el público no solo disfrute de una jornada dedicada a los gatos, sino que también se involucre en acciones que generen un impacto positivo en su bienestar.

La entrada general tiene un costo de $10, más cargos por servicio, y estará disponible hasta agotar existencias.