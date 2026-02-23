Develan el plan de la selección para el Clásico Mundial de Béisbol

ml | Dámaso Espino, gerente de Panamá para el Clásico Mundial 2026, reveló el itinerario para los peloteros que asistirán al evento en Puerto Rico.

Espino explicó que los beisbolistas que se encuentran en Panamá, Arizona y Florida se reunirán el 1 de marzo en Tampa, Florida. El 2 de marzo se realizará un entrenamiento previo al partido contra los Yankees de Nueva York.

El 3 de marzo, una práctica previa al encuentro contra los Tigres de Detroit. El día 4 tomarán un vuelo privado hacia San Juan, Puerto Rico.

El 5 de marzo será día de descanso. En la noche habrá una reunión técnica para evaluar las tecnologías que se utilizarán en el torneo. Todo está listo para el debut contra Cuba el 6 de marzo.