Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y candidato a presidir la FIFA, aseguró este martes que ha recibido también apoyo de federaciones de fuera de Europa para intentar ser el sucesor de Gianni Infantino.

Por sorpresa, la UEFA anunció el lunes que su Comité Ejecutivo había designado a Diallo, de 63 años, como su baza para tratar de destronar a Infantino en las elecciones del 18 de marzo en Rabat.

"Hay que sumar 106 votos, es la mayoría absoluta. Teniendo el apoyo unánime de la UEFA tengo ya un número de votos considerable. Ahora me corresponde a mí, y a todo mi equipo, convencer a los demás continentes, pero de manera espontánea, desde ayer, he recibido ya muestras de apoyo fuertes y firmes desde otros continentes, que se irán conociendo en los próximos días", declaró Diallo a los periodistas en la sede de la FFF en París.

La UEFA, la poderosa e influyente confederación del fútbol europeo, cuenta con 55 federaciones.

Dirigida por su presidente esloveno Aleksandar Ceferin, la UEFA ha liderado la oposición a Infantino en los últimos meses, especialmente desde que en julio se conocieron sus planes para abrir las competiciones de la FIFA a inversores privados, incluido el Mundial.

Ante la oleada de reacciones en contra, que incluyó una amenaza de boicot de la UEFA, Infantino terminó renunciando a su proyecto.

"Ya no puede haber una gobernanza en solitario en la que los grandes asuntos del fútbol se decidan a escondidas, sin transparencia, sin consultar a las partes afectadas, sin activar el Comex (el Comité Ejecutivo)", estimó.

"Voy a aportar la visión de una gobernanza abierta, colegiada, en la cual las instancias puedan ejercer realmente su papel", prometió.

- "Legitimidad histórica" -

Infantino, en el puesto desde 2016, ha recibido ya el apoyo de las confederaciones de África (CAF), Sudamérica (Conmebol) y Asia (AFC).

La intervención de Diallo ante la prensa tuvo lugar después de una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que este martes cumplió con el formalismo de dar un respaldo unánime a las aspiraciones de su dirigente para dar el salto a la cabeza de la FIFA.

Diallo consideró además que Francia, el país donde la FIFA fue fundada en 1904, tiene un peso especial en la gobernanza del fútbol.

"A la legitimidad histórica se suma la legitimidad deportiva", señaló, en alusión a que su selección nacional es una de las más fuertes del planeta, con dos títulos mundiales masculinos (1998 y 2018) en su palmarés.

Más allá de Infantino y Diallo, el presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol Kozo Tashima y el exfutbolista suizo Ramón Vega han expresado su deseo de concurrir a las elecciones presidenciales de la FIFA.

La fecha límite para presentar candidaturas es este miércoles 18 de noviembre.