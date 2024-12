Diego Simeone, ante el reto de romper su maldición en el campo del Barça

El Atlético de Madrid no afronta únicamente la posibilidad de lograr el liderato en solitario ante el Barcelona, el sábado en Montjuic, sino el reto de que su entrenador, el argentino Diego Simeone, rompa la maldición de no haber ganado nunca en el feudo azulgrana.

Los colchoneros visitan la 'Ciudad Condal' con el objetivo de sumar tres puntos y asestar un duro golpe a las aspiraciones del equipo culé, que lleva apenas una victoria en los últimos seis partidos de liga.

Se trata del último encuentro de ambos antes de tomar unas breves vacaciones, por lo que los visitantes intentarán despedirse del año por todo lo alto cuando hace poco estaban a diez puntos del Barça.

Sin embargo, las seis victorias consecutivas, once entre todas las competiciones disputadas en un mes y medio, han revitalizado las opciones por el título.

Este será el primer desafío, pero el segundo concierne al 'Cholo' quien tiene un balance de 10 derrotas y 7 empates en todos sus enfrentamientos como técnico visitante contra el Barcelona.

El entrenador argentino se ha llevado el triunfo en campos difíciles como el Bernabéu, San Siro, Old Trafford y Anfield, pero se le resiste el equipo catalán en su campo.

Para hacer frente a la buena dinámica rojiblanca, los pupilos de Hansi Flick intentarán ponerse en 'modo Champions', donde se encuentran segundos con solo un partido perdido, ante el Mónaco, de los seis jugados, llegando a ganar a su bestia negra, el Bayern Múnich, o el Borussia Dortmund.

En cambio, una victoria del Atlético supondría un importante paso hacia adelante en la lucha por el título liguero y más optimismo para optar por lo más alto incluso en la Liga de Campeones, donde está en la 11ª posición con cuatro triunfos y dos derrotas.

- Un empate que vale una liga -

Lo más destacable que el técnico rojiblanco consiguió en Barcelona fue el empate a un gol en la temporada 2013-2014, que le sirvió para conquistar el campeonato doméstico.

"En la vida menos mal que pasan cosas, en Barcelona no he ganado un partido, sí una Liga, pero es el desafío de intentar mejorar. Los números hablan por sí solos, evidentemente no he dado con la clave hasta hoy", declaró Simeone en rueda de prensa previa al choque en alusión al tremendo reto de vencer por primera vez en el estadio de la entidad azulgrana, ya sea en el Camp Nou o en Montjuic.

Interrogado por las declaraciones del centrocampista Pablo Barrios a la Cadena SER que calificó al Atlético de "equipazo" con opciones de pelear por la Liga, Simeone dejó de lado la euforia.

"Tenemos los mismos puntos que el año pasado, la diferencia es que el Barcelona no tiene los mismos puntos ni el Madrid ni el Girona. Estamos recorriendo nuestros caminos, los resultados de los rivales nos dirán hasta dónde podemos competir", aseveró.

Además, Simeone visita Montjuic con la peor racha de resultados en ese campo, ya que ha cosechado tres derrotas seguidas: 4-2 en la temporada 21-22 y dos 1-0 de forma consecutiva.

En la pasada campaña, además, fue João Félix, cedido por el club rojiblanco, quien decantó el partido hacia los azulgranas.

Para remontarse a un resultado positivo, el equipo madrileño se tiene que ir a la temporada 2020-2021, cuando igualaron a cero. Ese año el Atlético se proclamó campeón liguero.

Una vez más, Simeone tiene la oportunidad de acabar con el maleficio en un momento en el que sus pupilos están demostrando un gran estado de forma. Si logra, ya no se tendría que viajar en el tiempo hasta el 5 de febrero de 2006, con Pepe Murcia en el banquillo rojiblanco, para recordar una victoria del Atlético en Barcelona.