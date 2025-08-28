Dieron de alta al hincha de U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente

El hincha de Universidad de Chile que cayó de la tribuna de Independiente la semana pasada durante los enfrentamientos en el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue dado de alta tras estar internado en grave estado, confirmó su padre al medio El Observador.

"Los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile. Se están gestionando los pasajes para nuestro regreso", señaló Marcial Alfaro, padre del hombre internado.

Medios partidarios del equipo chileno difundieron este jueves fotos del hincha, Gonzalo Alfaro, en la puerta del hospital levantando su pulgar y con su cabeza vendada.

Aficionados de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se atacaron la semana pasada con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del Estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos.

El enfrentamiento obligó a cancelar al minuto 48 el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Avellaneda, sur de Buenos Aires.

Alfaro se arrojó al vacío desde la tribuna cuando se vio acorralado por los hinchas rivales, en un momento que se vio retratado en videos que circularon en redes sociales. Un techo amortiguó su caída, según una autoridad chilena.

El hombre de 33 años fue trasladado de inmediato al hospital Fiorito, a pocos metros del estadio, donde fue internado en terapia intensiva con traumatismos craneoencefálicos graves, fracturas y hundimiento, y luego evolucionó de manera favorable, aunque deberá someterse a una cirugía en Chile, según contó su padre.

El martes, Alfaro envió mensajes de audio desde el hospital que fueron difundidos por su familia: "Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes", se oye decir al joven.

Aún queda un hincha chileno internado en el hospital Fiorito, Jaime Mora, que según informó su familia a periodistas podría ser dado de alta en los próximos días.

La Conmebol, que prometió actuar con "la mayor firmeza" contra los responsables, evalúa informes para dictar eventuales sanciones.

Los castigos pueden llegar a la descalificación de uno o ambos clubes, algo que no sucede desde 2015 cuando Boca Juniors fue marginado en los octavos de la Libertadores por incidentes en un superclásico argentino ante River Plate.